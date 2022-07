Matrimonio Davide Silvestri e Alessia Costantino/ “Sposatevi, il tempo non torna”

Si sposano Davide Silvestri e Alessia Costantino, oggi il grande giorno del matrimonio

Mancano davvero poche ore al matrimonio di Davide Silvestri e Alessia Costantino. I due fidanzati sono pronti a diventare marito e moglie oggi, domenica 3 luglio, dopo la proposta ufficiale dell’ex concorrente gieffino di qualche settimana fa. “È un sogno che si realizza. Prima questo passo per noi non era fondamentale: ci amavamo e andava bene così. Ora il matrimonio è il nostro tutto. Un pezzo importante per comporre il puzzle della nostra famiglia“, aveva raccontato Davide Silvestri, dopo la romantica proposta alla sua Lili.

Un passo importante che era nell’aria da un bel pezzo, già ai tempi del Grande Fratello VIP, quando il simpatico attore aveva riflettuto molto sulla sua storia d’amore con Alessia Costantino. “Se avete accanto l’amore della vostra vita, sposatevi. Non fate passare il tempo, perché poi è perso e non torna indietro”, il messaggio di Davide Silvestri dopo la proposta ad Alessia.

Dunque, quest’oggi, Davide Silvestri e Alessia Costantino diventeranno marito e moglie. Al matrimonio non mancheranno gli affetti più chiari dei due sposi, atteso naturalmente Kekko Silvestre dei Modà, che è il cugino di Davide Silvestri, col quale c’è un legame veramente speciale. L’attore non vede l’ora di compiere questo passo importante e sposare la sua Alessia e ormai manca davvero poco.

“C’è una scena che so già che mi emozionerà tantissimo: lo scambio delle fedi, guardarla e dirle “Sì, lo voglio” poi mi giro e…siamo marito e moglie”, le parole del ragazzo, in seguito alla proposta avanzata a Bellusco (Monza e Brianza), presso la chiesa di Santa Maria Maddalena. Oggi, domenica 3 luglio, il sogno diventerà realtà.

