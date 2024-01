Matrimonio Dybala e Oriana il 20 luglio in Argentina/ Dall’abito da sposa agli invitati: tutti i dettagli

Matrimonio Dybala e Oriana: svelata la data delle nozze

Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono pronti a coronare il loro amore con il matrimonio. Dopo la proposta di nozze davanti all’incantevole Fontana di Trevi in quel di Roma in un’atmosfera super romantica, la coppia sta organizzando il matrimonio che si svolgerà in Argentina, terra d’origine degli sposi. Il fatidico sì sarà celebrato il 20 luglio prima del ritorno dell’attaccante argentino in Italia per cominciare la nuova stagione calcistica con la Roma.

Quello tra Dybala e Oriana sarà un vero e proprio matrimonio da favola. A svelare i primi dettagli è il programma televisivo “LAM” che, dalla location agli invitati, dalla scelta dell’abito da sposa di Oriana al nome della della wedding planner, ha svelato alcuni particolari della cerimonia e del ricevimento.

Matrimonio Dybala e Oriana Sabatini: tutti i dettagli

Sarà una grande festa d’amore quella che la wedding planner Claudia Villafañe sta organizzando per Paulo Dybala e Oriana Sabatini che dovrebbero convolare a nozze il prossimo 20 luglio, in Argentina, davanti 300 invitati tra cui diversi calciatori e cantanti oltre agli amici e alle famiglie degli sposi.

Oriana dovrebbe indossare un abito realizzato per lei da Dolce&Gabbana mentre la location dovrebbe essere l’Haras, vicino Buenos Aires. Insieme dal 2018, dunque, l’attaccante della Roma e la fidanzata sono pronti a diventare ufficialmente marito e moglie.

