Matrimonio Paulo Dybala e Oriana Sabatini: quanti invitati ‘di lusso’ assenti/ Da Leo Messi ad Alvaro Morata

Il periodo estivo non è solo noto per la calura che spinge tutti verso le oasi marittime e il meritato relax: spesso si tratta di un momento propizio per compiere un passo da sogno, il matrimonio. Come vi abbiamo raccontato, la giornata di ieri è stata indimenticabile per una nuova coppia di sposi: Paulo Dybala e Oriana Sabatini. In compagnia della famiglia e degli amici intimi, a Buenos Aires sono diventati ufficialmente marito e moglie.

Come anticipato, la cerimonia del matrimonio tra Paulo Dybala e la neo moglie Oriana Sabatini non è stata particolarmente sfarzosa, anzi. Insieme hanno deciso di celebrare il lieto evento accompagnati da una folla ridotta di invitati, condita unicamente dalle persone più care ed evitando gli occhi indiscreti della cronaca rosa. Non sono mancati tra gli invitati gli assenti ‘di lusso’, soprattutto tra i grandi amici, attuali compagni ed ex del calciatore argentino.

Ma chi sono stati gli invitati assenti al matrimonio tra Paulo e Dybala e Oriana Sabatini? In primis, spicca l’assenza di Leo Messi: il campione argentino non è riuscito ad essere presente alla cerimonia del compagno di nazionale, pare per questioni prettamente legate alle tempistiche del viaggio e per i corposi impegni del periodo. Tra l’altro, insieme hanno festeggiato la recente vittoria in Coppa America 2024.

Tra gli invitati assenti al matrimonio di Paulo Dybala e sua moglie Oriana Sabatini spicca anche un ex compagno di squadra oltre che grande amico: Alvaro Morata con al seguito la moglie Alice Campello. Come racconta Leggo, l’attaccante spagnolo ha voluto comunque dedicare un pensiero d’affetto al grande amico: “Amici, che dispiacere tremendo non poter essere con voi! Vi vogliamo tanto bene e vi auguriamo tutta la felicità del mondo”. Tra gli invitati assenti anche altri calciatori noti: da Julian Alvarez (attaccante del Manchester City e compagno di nazionale) a Geronimo Rulli e Nicolas Otamendi.

