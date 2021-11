Matrimonio Federica Nargi e Alessandro Matri/ Spuntano data e location!

Federica Nargi e Alessandro Matri sono pronti a compiere il grande passo del matrimonio. Ormai non è più una novità, i due si sono fatti una promessa importante la scorsa estate, durante le vacanze in Grecia, e a breve dovrebbero ufficializzare le loro nozze. Il progetto nuziale è già in cantiere, come rivelato da Federica Nargi in una intervista rilasciata al magazine Diva e Donna. L’ex velina avrebbe confermato i rumors e gli spifferi sulla data e la location del matrimonio con il suo Alessandro Matri.

La cerimonia, quindi, dovrebbe svolgersi la prossima estate, a giugno, a Formentera. Per il momento non sono usciti altri dettagli, forse perché la coppia vuole provare a mantenere ancora un minimo di riserbo, mancando più di sette mesi al fatidico giorno.

Federica Nargi e Alessandro Matri, un sogno che si realizza: matrimonio fissato per l’estate 2022?

I fan della coppia sono al settimo cielo: finalmente, Federica Nargi e Alessandro Matri, hanno deciso di sposarsi. La notizia non è ancora ufficiale, ma l’ex velina ha fatto capire di avere tutte le intenzioni di andare fino in fondo. Fino ad oggi la coppia non aveva sentito il bisogno di pensare al matrimonio, ma le cose evidentemente sono cambiate. La showgirl e l’ex attaccante sono fidanzati da circa tredici anni e dal loro rapporto sono nate le due figlie Sofia e Beatrice. Le piccole di casa Matri, così, potranno assistere al matrimonio tra mamma e papà. Non resta che attendere la prossima estate.

