Matrimonio Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico: saltato, nuova data/ “Volevamo sposarci a giugno ma…”

Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon, nozze rinviate all’improvviso: i motivi

Niente matrimonio a giugno per Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon. Nei mesi scorsi raggianti felici l’ex calciatore ed la conduttrice aveva annunciato il matrimonio nell’estate del 2024. La coppia sta insieme da più di dieci anni ed ha un figlio di 7 anni, Leopoldo Mattia, ed avrebbe dovuto coronare il suo sogno d’amore a giugno con le tanto attese nozze. E invece non ci sarà nessun matrimonio, almeno per il momento, il motivo non ha a che fare con crisi di coppia o incompatibilità tra i due ma è di natura organizzativa: l’ex portiere ha degli importanti impegni lavorativi.

È stato infatti lo stesso Gianluigi Buffon ad annunciare il matrimonio saltato con Ilaria D’Amico previsto per giugno 2024 in un’intervista al Corriere della Sera e soprattutto a spiegarne i motivi: “Sono 10 anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante. Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso” L’ex portiere della Juventus è il capo delegazione della Nazionale italiana che a giugno, quindi tra pochi mesi, disputerà l’Europeo in Germania.

Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico: matrimonio slittato a data da destinarsi ma nessuna crisi tra i due

Gianluigi Buffon ed Ilaria D’Amico non si sposano più, le nozze sono state rinviate non per motivi di crisi e di problemi di coppia ma perché l’ex calciatore sarà impegnato proprio in quel periodo nell’Europeo che si disputerà in Germania. Lo stesso sempre durante l’intervista al Corriere della Sera ha ammesso che le nozze potrebbero slittare a data da destinarsi o venire anticipate ma se si considera quando è complicato organizzare un matrimonio con la cerimonia e tutto e considerando che a giugno manca poco tempo è molto più probabile che vengano posticipate e non anticipate.

Insomma, Ilaria D’Amico dovrà attendere ancora un po’ prima di indossare l’abito bianco e lo stesso dovrà fare l’ex portiere della Juve. Tuttavia, entrambi, sia la conduttrice che Gigi Buffon, hanno due matrimonio naufragati alle spalle. Ilaria D’Amico è stata sposata con l’imprenditore Rocco Attisani dalla quale ha avuto due figli prima di conoscere ed innamorarsi di Gianluigi Buffon. Quest’ultimo per diversi anni è stato legato alla modella e attrice Alena Seredova, madre dei suoi due figli ormai adolescenti Louis Thomas e David Lee











