Matrimonio Graziano Pellè e Viky Varga/ Le nozze a Ostuni con il mondo del calcio

Graziano Pellè ha sposato Viky Varga

Il calciatore Graziano Pellè e Viky Varga si sono sposati a Ostuni il 2 luglio 2022. “Mr. & Mrs. Pellè. July 02, 2022”, hanno scritti i due sposi sui rispettivi profili Instagram condividendo uno scatto delle nozze. L’ex centravanti della nazionale e la modella di origini ungheresi si erano conosciuti in Olanda, quando Pellè giocava nel Feyenoord. Dopo quasi dieci anni di fidanzamento, si sono sposati con rito civile in una masseria di Ostuni: un matrimonio durato un intero weekend, la sera prima delle nozze hanno cenato con i parenti e gli amici più stretti. Tra gli invitati tantissimi volti del mondo del calcio: l’ex direttore sportivo del Lecce Pantaleo, l’allenatore Ronald Koeman, Dusan Tadic e l’amico Gianni Munari.

Graziano Pellè e Viky Varga: i cambi d’abito degli sposi

Per il matrimonio con il calciatore salentino, la modella Viky Varga ha scelto di indossare tre diversi abiti bianchi. Il primo, firmato da Atelier Emé, a modello sirena, con una profonda scollatura a V, ricami floreali e veli effetto mantello. Tra i capelli, raccolti in uno chignon alto, il velo. Il secondo abito, sempre di Atelier Emé, in pizzo trasparente, con una scollatura ancora più profonda e uno spacco laterale. Con il primo cambio d’abito la modella ha anche cambiato acconciatura, sciogliendo lo chignon. Dopo il taglio della torta la modella ha indossato un minidress bianco con un grande fiocco-strascico, con guanti fino al gomito. Anche Graziano Pellè ha cambiato abito, passando da un frac con panciotto e camicia bianca a uno smoking classico con papillon.

