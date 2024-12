VIDEO GUBBIO SPAL, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Pietro Barbetti il Gubbio acciuffa il pari per 1 a 1 nei minuti di recupero contro la Spal. Nel primo tempo gli estensi iniziano la sfida con l’atteggiamento migliore per prenderne il controllo e dopo aver fallito un paio di opportunità interessanti per spezzare l’equilibrio sparando alto di testa con Bassoli al 14′ e calciando a lato con Arena al 15′.

Proprio lo stesso Arena sblocca il punteggio tramite un altro colpo di testa da calcio d’angolo di D’Orazio al 19′. I biancazzurri mantengono il vantaggio grazie alle parate effettuate dall’ottimo Galeotti su Maisto al 25′, D’Ursi al 41′ e pure Tommasini al 45′.

Nel secondo tempo i tentativi di testa continuano ad essere un arma per gli emiliani anche al 61′ e nel finale gli umbri si dimostrano imprecisi al 71′ con Fossati che impegna Galeotti, decisivo pure al 78′ su David, salvando all’88’. Il pareggio definitivo arriva al 90’+5′ con il gol realizzato dal già pericoloso Tommasini.

VIDEO GUBBIO SPAL: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS