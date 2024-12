VIDEO SALERNITANA JUVE STABIA, IL PRIMO TEMPO: COME E’ ANDATO?

All’Arechi il risultato di Salernitana Juve Stabia non fa che confermare la pessima stagione della squadra granata, che anche oggi soffre e non riesce a essere propositiva in attacco. Le Vespe infatti non hanno avuto troppi problemi a segnare, dopotutto la rete del vantaggio è arrivata solo in sette minuti di gioco. Adorante trova una bella rete su un’azione orchestrata bene da parte della Juve Stabia.

Lo stesso attaccante però ha avuto sui piedi anche il pallone della possibile doppietta, sprecato però sottoporta. La rete sarebbe stata distruttiva per la Salernitana, perché sarebbe arrivata nel momento migliore dei granata che stavano attaccando con molta continuità. Il secondo tempo però vale ancora di più di esser visto e vedendo il video capirete il perché.

VIDEO SALERNITANA JUVE STABIA, IL SECONDO TEMPO

Tre punti importanti per gli ospiti ma che mettono ancora di più in evidenza la brutta stagione che sta vivendo la Salernitana. Squadra che sembra davvero aver perso la bussola anche se la stagione è ancora a metà, ma la china ora sembra una salita della trata del giro di Italia Milano Sanremo. La fase offensiva, contro tutte le aspettative sembra troppo imballata e non riesce ad emergere.

La Juve Stabia conquista i tre punti in trasferta con una vittoria per 2-1 contro la Salernitana, grazie alla rete decisiva di Candellone. Dopo un secondo tempo combattuto, è stato Candellone a firmare il gol della vittoria al 75′, con un colpo di testa su assist perfetto di un compagno, che ha infilato la rete e portato le Vespe in vantaggio.

VIDEO SALERNITANA JUVE STABIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS