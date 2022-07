Matrimonio Paola Turci e Francesca Pascale oggi 2 luglio/ Location e ospiti…

Matrimonio Paola Turci e Francesca Pascale oggi 2 luglio a Montalcino

Sabato 2 luglio, Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno. Sono pochissimi gli indizi sul matrimonio tra la cantante e l’ex di Silvio Berlusconi che hanno deciso di mantenere il riserbo sulla cerimonia. Il matrimonio, tuttavia, sarà celebrato a Montalcino, in provincia di Siena all’interno di una sala dell’ex municipio cittadino, il «Palazzo Storico» come fa sapere il Corriere della Sera. Pochi indizi sulla cerimonia che unirà la Turci e la Pascale. Del matrimonio si sa pochissimo anche per la mancanza delle pubblicazioni come avviene per le unioni civili.

Paola Turci contro Simone Pillon sul tema LGBT/ "Poco cristiano e molto fascista"

Dopo la cerimonia, il ricevimento per festeggiare l’unione tra la Turci e la Pascale dovrebbe svolgersi nel Castello di Velona che si trova su un promontorio e regala un panorama mozzafiato. Il Castello di Velona, oggi, è un resort che garantisce ogni tipo di confort ai propri ospiti.

Matrimonio Paola Turci e Francesca Pascale: Vladimir Luxuria tra gli invitati?

Top secret la lista degli invitati al matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale. Tuttavia, come fa sapere il Corriere della Sera, tra gli invitati potrebbe esserci Vladimir Luxuria che ha conosciuto la Pascale. In tutto, gli invitati dovrebbero essere una trentina per una cerimonia e un ricevimento molto sobri ed intimi.

Paola Turci: "Io lesbica? Non è un insulto"/ "Dicevano che stessi con la Nannini..."

Nessun indizio sul profilo Instagram di Paola Turci che ha pubblicato l’ultimo post quattro giorni fa. Nel frattempo, per Francesca Pascale, sono arrivati gli auguri di Paolo Berlusconi. “Formulo alla Pascale, una persona che per alcuni anni è stata vicino a mio fratello Silvio, gli auguri per una vita felice“, sono state le parole rilasciate all’AdnKronos dal fratello di Silvio Berlusconi.

LEGGI ANCHE:

Paola Turci/ Le polemiche dopo il ko del ddl Zan: "I miei colleghi nella trappola..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA