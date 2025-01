Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Selena Gomez e Benny Blanco, i due sui social si mostrano sempre molto complici e innamorati. I due hanno ufficializzato la loro relazione a dicembre del 2023 dopo essersi frequentati per qualche mese, ma erano amici già da molti anni. Diverse sono state in passato le loro collaborazioni dal punto di vista della loro sfera professionale. Quando le loro strade si sono unite dal punto di vista sentimentale per un po’ hanno preferito mantenere il più stretto riserbo sul loro rapporto, hanno poi dichiarato di essere una coppia con un post pubblicato dall’attrice sul suo profilo Instagram.

Selena Gomez e Benny Blanco si sono presentati insieme ai Golden Globes 2025, l’82esima edizione della cerimonia di premiazione si è svolta ieri, domenica 5 gennaio 2025. Come sempre sono apparsi molto complici e innamorati, il fidanzato dell’attrice era molto fiero e felice di essere al suo fianco durante l’importante evento. Lei ha indossato un lungo ed elegante abito azzurro, sembrava davvero una principessa, Blanco invece era vestito di bianco, anche lui era molto elegante.

Selena Gomez e Benny Blanco presto marito e moglie: a dicembre la romantica proposta di matrimonio

Ai Golden Globes 2025 la conduttrice Nikki Glaser durante il monologo di apertura ha fatto le sue congratulazioni alla coppia per il loro fidanzamento. L’attrice era candidata come miglior attrice in una serie televisiva musicale o commedia in Only Murders in the Building e nella categoria miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in Emilia Pérez.

Grazie al suo incredibile talento continua a conquistare non poco successo dal punto di vista professionale ed è al settimo cielo anche nella sfera personale. Lo scorso dicembre ha annunciato ai suoi affezionati fan il fidanzamento con Benny Blanco con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Selena Gomez ha mostrato il meraviglioso anello che il compagno le ha regato quando le ha chiesto di sposarlo durante un romantico picnic, nella didascalia aveva scritto: “L’eternità inizia ora”. Al momento non hanno ancora svelato la data delle nozze, entrambi però non vedono l’ora di diventare marito e moglie.

