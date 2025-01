Anticipazioni Golden Globe 2025, Ryan Reynolds e Hugh Jackman disertano: l’Italia sogna con Vermiglio

La cerimonia di premiazione della 82esima edizione dei Golden Globes 2025, considerati l’anticamera degli Oscar si svolgerà questa notte, tra il 5 e il 6 gennaio 2025, intorno alle 2.00 di notte. C’è molta attesa per scoprire chi saranno i vincitori nelle varie categoria ma nel frattempo non mancano colpi di scena e rumor sugli artisti che ci saranno e su quelli che invece mancheranno. Ryan Reynolds e Hugh Jackman non ci saranno. Sembra, infatti, che le vicende giudiziarie che riguardano la moglie di Reynolds Blake Lively, che è al centro di una delicata e complessa controversia legata al film It ends with us e al suo regista/co-protagonista Justin Baldoni, abbiano spinto l’attore ha disertare la cerimonia e spinto l’attore australiano Hugh Jackman, co-protagonista con lui di film Deadpool & Wolverine, a seguirlo.

I diretti interessati non hanno fornito le vere motivazioni per la loro assenza ma si sono limitati a dire che tale decisione è stata maturata prima dello scoppio della controversia. Ad ogni modo è certa la loro assenza alla cerimonia. L’Italia guarda con particolare attenzione all’unico film italiano in concorso: Vermiglio. La pellicola di Maura Delpero è nella cinquina dei canditati per la vittoria nella categoria di Miglior film non in lingua inglese ma la concorrenza è agguerritissima in quanto dovrà vedersela contro: il superfavorito Emilia Perez di Jacques Audiard, Amore a Mumbai di Payal Kapadia, The Girl with the Needle di Magnus von Horn, Io sono ancora qui (premiato al Lido per la migliore sceneggiatura) di Walter Salles e Il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof.

Golden Globe 2025, vincitori e premi: le nomination delle varie categorie ed i candidati alla vittoria

L’Italia ai Golden Globes 2025 non sarà rappresentata solo dal film di Maura Delpero Vermiglio, una delle attrici più note e apprezzate nel cinema internazionale, Isabella Rossilini è candidata nella categoria Migliore attrice non protagonista per il suo ruolo di Suor Agnes, la governante di Casa Santa Marta in Conclave. Nella stessa categoria sono in gara Felicity Jones, Margaret Qualley, Zoe Saldana e Selena Gomez. Luca Guadagnino, invece, figura tra gli autori di Challengers.

Per quanto riguarda le altre principali categorie dei Golden Globes 2025, candidate come Miglior attrice protagonista sono: Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Kate Winslet, Tilda Swinton e Fernanda Torres. Nella categoria Miglior attore protagonista, invece, gareggiano: Timothée Chalamet, Ralph Fiennes, Adrien Brody, Colman Domingo, Daniel Craig, e Sebastian Stan. Brady Corbet (“The Brutalist”), il favorito alla vittoria Jacques Audiard (“Emilia Pérez”), Payal Kapadia (“All We Imagine As Light”), Edward Berger (“Conclave”), Coralie Fargeat (“The Substance”) e Sean Baker (“Anora”) sono infine nelle nomination come Miglior Regia.

Dove vedere i Golden Globe 2025 in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni e le nomination nelle categorie maggiori, non resta che rivelare che a condurre la cerimonia dei Golden Globes 2025 ci sarà l’attrice e comica Nikki Glaser che presenterà l’evento dal Beverly Hilton di Beverly Hills, in California. Dove è possibile vedere la cerimonia in Italia? Su Sky Atlantic e in diretta streaming su Now TV a partire dalle 02.00 circa.