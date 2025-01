Matrimonio tra Mina e Domenico in Mina Settembre 3 salta? Anticipazioni sulle prossime puntate

Non era scontato che succedesse e fino all’ultimo si è temuto saltasse tutto ed invece alla fine il matrimonio tra Mina Settembre e Domenico in Mina Settembre 3 si è celebrato. L’assistente sociale nella prima puntata della nuova stagione si apre a circa un anno da un grave lutto che ha colpito la protagonista: la morte della mamma Olga. Dopo la dura perdita, tuttavia, la protagonista è in procinto di sposare Domenico, nel frattempo ritornato a Napoli. Tuttavia fino all’ultimo sembra che le nozze siano destinate a saltare. Innanzitutto, la zia Rosa (Marisa Laurito) vuole un matrimonio in pompa magna per la nipote, con il classico abito bianco ed una cerimonia piena di gente e festa.

Mina invece da parte sua desidera mantenere un profilo più basso ed indossare un abito blu. Alla fine si opta per un abito rosa pastello ed una cerimonia intima e riservata. Tuttavia quando già sono presenti tutti dalle amiche della protagonista Titti e Irene a Rudy e Luigi, Domenico non si presenta in Municipio per la funzione facendo mormorare i presenti e preoccupare Mina. Alla fine, anche se in ritardo, giunge in Comune e si può procedere al rito. Tuttavia proprio quando è il momento di celebrare la fatidica frase spiazza tutti esclamando: “Mina, c’è un motivo se sono arrivato in ritardo: è finita” subito dopo però chiarisce meglio: “I nostri problemi sono finiti. Non riparto più per Barcellona, rimango qui a Napoli con te e Viola.”

Tuttavia cosa succederà nelle prossime puntate al matrimonio tra Mina e Domenico in Mina Settembre 3? Le anticipazioni Mina Settembre 3 svelano che non tutto filerà liscio come l’olio. La coppia troverà non poche difficoltà nel percorso sull’affido di Viola e come se non bastasse la giovane si metterà sulle tracce della sua madre biologica. Capirà chi è la donna, si chiama Simona e cercherà di trovare il modo per conoscerla. Si aprirà così la strada ad una serie di segreti e tensioni che inevitabilmente coinvolgeranno la coppia tanto che il matrimonio tra Mina e Domenico potrebbe addirittura saltare, oppure uscirne rafforzato. L’appuntamento con la prossima puntata di Mina Settembre 3 è per ogni domenica a partire dalle 21.35 su Rai1.