Matrix Revolution/ Video, su Canale 20 il film con Keanu Reeves (20 giugno 2019)

Matrix Revolution film va in onda oggi, giovedì 20 giugno, su Canale 20 dalle 21:00. Si tratta di una delle pellicole che ha contribuito a costruire la stella di Keanu Reeves. Il film è uscito in tutte le sale cinematografiche nell’ormai abbastanza lontano 2003. Nel cast di questa pellicola, che è stata così come le altre 2 della saga, diretta dai fratelli Andy e Larry Wachowski, che oggi hanno cambiato nome e genere sessuale, dando luogo a diverse polemiche in merito, è come sempre presente anche Laurence Fishburne, oltre all’attore Hugo Weaving, nell’importante ruolo di antagonista del protagonista. Per quanto riguarda la casa di produzione e di distribuzione è stata la Warner Bros a curare questi aspetti, mentre la sceneggiatura della pellicola è stata frutto del genio di Andy e Larry Wachowski, che ne hanno curato anche la sceneggiatura. Per quanto concerne la colonna sonora, aspetto importante della pellicola, è stata curata da Don Davis. Ma ora vediamo nel dettaglio la trama del film.

Clicca qui per il trailer del film

Matrix Revolution, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Matrix Revolution. La città di Zion si trova a dover fronteggiare un assedio che sembra essere senza fine e gli abitanti sono ormai allo stremo nel difendere il proprio territorio. L’esercito nemico, che è noto a tutti con l’appellativo de Le Seppie, risulta essere sempre più vicino e i militari di stanza a Zion cominciano una battaglia che è ormai quasi casa per casa. Tuttavia, nonostante gli sforzi, la battaglia sembra ormai persa, perchè l’esercito nemico è quasi riuscito a distruggere la cupola che è posta a difesa di Zion, tutto grazie a delle trivelle gigantesche che hanno messo in crisi il sistema di difesa della città. A questo punto vediamo per la prima volta Neo, che è ancora privo di sensi nel mondo vero. In Matrix invece si sveglia dal torpore e ci mette poco a capire di essere in una sorta di limbo tra il mondo reale e, appunto, Matrix. Comprende altrettanto velocemente che la situazione è molto seria, perchè questo limbo è creato dal feroce Uomo del Treno, che risponde a Merovingo. Questo luogo, nel mondo reale è una dismessa fermata della metropolitana. Ad un certo punto a Neo arriva l’aiuto di Morpehus, che insieme a Trinity riesce a scovarlo e a farlo scappare da questo limbo, riportandolo a Matrix. A questo punto si scopre come lo scontro finale sia ormai alle porte e da come da esso dipenda il destino di tutta l’umanità. Alla fine Neo perde Trinity, la donna per cui ha sempre provato un vero amore e si scontrerà definitivamente con l’Agente Smith in una Zion devastata dalla guerra.

Il trailer del film “Matrix Revolution”





© RIPRODUZIONE RISERVATA