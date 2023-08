Mattel, cercasi manager per gioco di carte Uno/ 4.444 dollari per testare la nuova versione

Decisamente interessante l’annuncio della Mattel, una delle più grandi aziende di giocattoli al mondo. Nelle scorse ore, come si legge sul sito del Corriere della Sera, si è messa alla ricerca di una figura per testare Uno, il celebre gioco di carte che consiste nel rimanere appunto senza carte, esclamando “Uno!”, quando ti rimane una sola carta in mano. Il quotidiano di via Solferino lo definisce il “lavoro dei sogni” e di fatto consiste nella ricerca di un “Uno Chief” o “Uno manager”, posizione che è stata aperta da un paio di giorni sul sito ufficiale di Mattel. Ma in cosa consiste nel dettaglio l’impiego? In poche parole chiunque venga assunto lavorerà solamente quattro giorni a settimana per un salario di ben 4.444 dollari, numeri non casuali visto che il quattro è il numero ricorrente.

Il tutto con l’obiettivo di testare il nuovo gioco di carte e farlo conoscere via social. Il futuro dipendente di Mattel avrà l’occasione di cimentarsi con “Quattro”, che è la nuova versione del celebre gioco di carte Uno e che di fatto è un mix fra tre giochi storici come appunto quello appena suddetto, ma anche Forza Quattro, che consiste nel formare figure con quattro pedine, e infine Tris, altro celebre gioco diffuso da anni. Tra l’altro Quattro è già acquistabile in Italia ma l’idea della Mattel è quella di dargli maggiore visibilità sperando che faccia breccia nel cuore dei consumatori.

MANAGER MATTEL PER TESTARE UNO: “BASTA FARE UN VIDEO SU TIKTOK E…”

Nella pagina in cui viene ricercata la figura lavorativa è stato indicato anche il periodo del contratto e purtroppo non sarà a tempo indeterminato; precisamente quattro settimane, dopo di che il lavoro dei sogni finirà, in ogni caso, per quel lasso di tempo molto breve vi sarete intascati 4.444 dollari, esattamente 1.111 dollari per ogni sette giorni lavorativi.

«Basta fare un video su TikTok, essere tranquilli con interviste anche a sconosciuti e amare follemente questo gioco» spiega Mattel sul proprio sito. Se steste pensando di inviare il curriculum però dovrete desistere: cercano cittadini americani, di New York, con età superiore ai 18 anni e con un profilo TikTok funzionante.

