Matteo Alessandroni è fidanzato con Eleonora Gaspodini?/ “Al GF Vip da single? Mente”

Pare proprio che uno degli ultimi entrati nella Casa del Grande Fratello Vip abbia mentito a tutti. Stiamo parlando di Matteo Alessandroni, uno dei “super boys” che hanno fatto il loro ingresso lunedì. I tre ragazzi sono entrati nella Casa per due caratteristiche principali: sono molto affascinanti – e dunque pronti a conquistare le donne nella Casa – e sono single. Pare però che Matteo non lo sia realmente. A svelarlo è proprio la sua presunta fidanzata Eleonora Gaspodini che, ferita dopo aver scoperto lunedì del suo ingresso nella Casa, ha deciso di dire tutto in una Instagram story. “Ci ho riflettuto un po’ prima di parlare perché l’argomento mi fa ancora male. Ma è giusto che chi mi conosce sappia la verità su me e Matteo.” ha esordito la donna, che ha poi proseguito raccontando la situazione nei dettagli.

Eleonora Gaspodini è la fidanzata di Matteo Alessandroni? “Al Grande Fratello Vip dice di essere single ma…”

“Fino a poche ore prima che entrasse nella Casa del GF ci siamo visti e lui non mi ha detto nulla, – ha raccontato Eleonora Gaspodini su Instagram – se non che fossi la donna della sua vita, per poi scoprire in diretta che si era dichiarato single ed è stata una doccia fredda”. Matteo Alessandroni, dunque, avrebbe nascosto tutto fino alo suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma non è tutto, la donna continua palesemente arrabbiata: “Già quest’estate ho affrontato un gossip di baso livello e ora con quest’ultima pagliacciata ho realmente capito che la persona con cui pensavo di poter costruire un futuro in realtà non era altro che un opportunista arrivista disposto a tutto pur di avere 10 minuti di notorietà.” La questione potrebbe essere affrontata nel corso della prossima diretta, ma come si difenderà Matteo qualora la segnalazione fosse vera?

