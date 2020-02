Matteo Alessandroni/ “Sono single. Carmen Di Pietro? Mai presa in giro”

Matteo Alessandroni, uno dei super boys del Grande Fratello Vip 2020 che, durante la sua breve permanenza nella casa ha dichiarato di essere single scatenando la dura reazione di Eleonora Gaspodini, indicata come la sua fidanzata ufficiale, ai microfoni di Pomeriggio 5, racconta tutta la verità sulla sua vita privata partendo dal rapporto con Carmen Di Pietro. Quest’ultima ha più volte spiegato di essere stata presa in giro da Matteo che, tuttavia, ai microfoni di Barbara D’Urso, smentisce nuovamente di aver avuto una storia con lei. “La verità è che non ho mai preso in giro Carmen Di Pietro. Quest’estate ero fidanzatissimo e mi hanno contattato per fare queste foto in palestra e lei è stata la prima a non aver rispetto per le altre donne perchè sapeva che ero fidanzatissimo“, afferma Matteo Alessandroni.

MATTEO ALESSANDRONI: “SONO SINGLE, SOGNO DI FARE L’ATTORE”

Nel salotto di Pomeriggio 5, Matteo Alessandroni attira l’attenzione di Lory Del Santo che nota un dettaglio del super boy. “Scusa ma sei un buon partito? L’orologio è vero?“, chiede Lory Del Santo. “Ma cosa t’importa? Usciresti con me anche se fosse falso?”, chiede a sua volta Matteo mentre Barbara D’Urso chiude l’argomento per tornare alla sua vita privata. Alessandroni risponde poi a Biagio D’Anelli che, in una precedente puntata di Pomeriggio 5 aveva raccontato che c’era un ragazzo che stava soffrendo per lui. “Io ho tanti amici omosessuali e non capisco se uno ha amici gay dev’essere additato in quel modo”, risponde. Poi ribadisce di essere single e sulla storia con l’ex fidanzata ha aggiunto: “Io sono entrato nella casa durante un periodo in cui ci prendevamo e ci lasciavamo”. Tornando a Carmen Di Pietro, poi, aggiunge: “Sono andata a prenderla a casa, tutto a spese mia, siamo andati a Terracina. Le ho raccontato tutta la mia vita privata, lei sapeva che ero fidanzatissimo e lei mi aveva chiesto se la mia fidanzato sarebbe stata d’accordo nel vedermi con lei nel servizio fotografico. Io l’ho rassicurata e dopo due settimane mi sono ritrovato fidanzato con lei e poi sono venuto da te”, racconta. “Sì mi ricordo“, conclude la D’Urso.

