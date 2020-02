Grande Fratello Vip 2020/ Antonio Zequila sbotta contro Sara: “Non sono un provolone”

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ANTICIPAZIONI E NEWS DI OGGI, 20 FEBBRAIO

Oggi è giovedì e questo significa che domani saremo già alle prese con anticipazioni e rivelazioni sulla nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. Il reality tornerà in onda in prime time per la seconda puntata settimanale ma sembra che presto dovrà accontentarsi di una sola serata con l’arrivo in tv del serale di Amici 19. In queste ore si sta parlando della possibile rinuncia da parte di Mediaset al Grande Fratello di Barbara d’Urso e all’Isola dei Famosi e del possibile allungamento, per un mese, di questa versione vip di Alfonso Signorini. Sarà davvero così oppure no? Al momento non ci sono conferme ufficiali ma quello che è certo è che in casa le discussioni sono sempre all’ordine del giorno e Antonio Zequila, quasi in tempi record, ha finito col litigare con Sara, la nella mora new entry di lunedì scorso che ha subito stuzzicato l’interesse dell’attore.

ANTONIO ZEQUILA CONTRO SARA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Sin dal primo momento in cui Sara ha messo piede nella casa del Grande Fratello Vip abbiamo pensato che fosse carne al fuoco di Antonio Zequila superstite da un bel due di picche donatogli da Clizia Incorvaia, e così è stato almeno fino a ieri sera. Zequila non ha gradito alcuni comportamenti di Sara e subito ha approfittato di una pausa in due per farglielo presente per via di un no ad un ballo con lui: “Era una mia canzone, e tu pensavi alla borraccia dell’acqua, ci sono rimasto male, io non mi sarei mai comportato così”. A quanto pare per questo era solo l’inizio di un piccolo scontro in lei lo ha accusato di aver detto una frase inopportuna sul suo conto e in cui lui l’ha incolpata di non averlo difeso al momento giusto: “Quando mi hanno detto che ci provavo con te da due giorni potevi rispondere che sono un gentiluomo e non un provolone”. Le cose poi sono peggiorate quando la bella Sara, ridendo, gli ha detto chiaramente che sa bene che ci ha provato con tutte le donne della casa facendolo andare fuori di testa: “Parliamo seriamente ora, qui c’è stato un equivoco!… Io ho scritto una lettera a Clizia e una a te, ma se vuoi strappala, se ti senti così ferita nell’onore…. Non ci ho mai provato con te, sei una bella ragazza, è normale che ti ammiro, ma non mettiamo in giro frasi di questo tipo, io sono Antonio Zequila, non scherziamo!”. Cosa succederà ora ai due?

