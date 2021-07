Matteo Bassetti canta “Certe notti” di Ligabue/ Video “Giovani, il vaccino è rock!”

Matteo Bassetti canta “Certe notti” di Ligabue con lo scopo di chiedere ai giovani di vaccinarsi. Nel video si vede il primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova partecipare al karaoke del reporter di Radio Rock 106.6 Dejan Cetnikovic.

Bassetti ha cantato il brano simbolo del cantautore di Correggio e al termine della performance si è rivolto ai ragazzi: “Se i giovani volessero andare in giro senza mascherina e farsi ‘Certe notti’ divertenti – ha ironizzato l’infettivologo – devono vaccinarsi. Perché vaccinarsi è rock, è figo. Vaccinatevi!”.

Il video di Matteo Bassetti che canta “Certe notti” di Ligabue, il messaggio ai giovani

Ecco il video di “Certe notti” in versione Matteo Bassetti per spingere i giovani a vaccinarsi, dunque, durante una fase in cui i contagi tornano a salire e le polemiche su vaccini e Green pass sono all’ordine del giorno. Il medico ha mostrato qualche limite di intonazione, ma l’obiettivo era un altro: rivolgersi ai più giovani, coloro i quali si muovono ed escono di più, stando vicini agli amici con il rischio di diffondere il virus.

Bassetti ha detto a tal proposito che “chi protesta contro il Green Pass sono le stesse persone che non volevano le chiusure nei mesi invernali e primaverili”. Recentemente ha subìto delle minacce: “Sfondo te e la tua famiglia, vengo e ti apro la testa in due”, gli è stato detto da un no vax.

