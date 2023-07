Matteo Bassetti: “Col caldo conservate bene i cibi”/ “Non andate a correre se ci sono 40 gradi”

Il professor Matteo Bassetti è stato intervistato stamane dal programma di Canale 5, Morning News, per parlare del caldo africano che sta attanagliando in queste ore il nostro Paese, con picchi che potrebbero superare i 40 gradi sulle isole e al sud. “Morti per il grande caldo? Ci sono morte indirette, soprattutto anziani e fragili. Speriamo che quest’anno duri solo un certo periodo. Le persone più fragili devono fare cose semplici: uscire di casa non dalle 11 alle 18, quindi nelle ore più fresche e soprattutto bere costantemente, evitando di andare in sofferenza, usando elementi ricchi di liquidi e zuccheri come frutta e verdura”.

“Non abusate dell’aria condizionata – ha proseguito il professor Matteo Bassetti – bisogna evitare gli squilibri da 35 gradi a 18, fa malissimo. Fate molta attenzione, bisogna tenere una temperatura attorno ai 23 e 24 gradi, areare bene gli ambienti. Quando entriamo in auto apriamo tutti i finestrini, poi accendiamo il motore con un po’ d’aria, in estate rischiamo di avere 45 gradi in auto e questo fa molto male. L’ultima cosa fondamentale è conservare bene i cibi, più caldo fa e più i batteri vanno a nozze, queste temperature le adorano e quando proliferano i batteri…”

MATTEO BASSETTI: “SE CI SI SENTE PIU’ IRASCIBILI…”

Matteo Bassetti ha poi aggiunto: “Il caldo non ti fa riposare come si deve, e se si riposa di meno si è più irascibili, è difficile dormire col grande caldo se non si ha aria condizionata o ventilatori. Bisogna vivere ogni stagione a suo modo”. E ancora: “Normalmente parliamo sempre di persone anziane ma io ieri ho visto persone giovani fare jogging sotto il sole cocente alle 4 del pomeriggio: d’estate l’attività fisica va ridotta, si rischia di finire in ospedale se si corre a 40 gradi, le raccomandazioni valgono per tutti. Quando ci si sente un po’ agitati bisogna bagnarsi la testa perchè abbassi immediatamente la temperatura”.

