Bassetti: “Biden ha il Covid? Deve indossare la mascherina”/ Heather Parisi: “Siete rimasti in 3 a crederci”

Dopo la notizia della positività di Joe Biden al Covid-19, Matteo Bassetti, infettivologo tra quelli più in prima linea durante la pandemia, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Adnkronos Salute, provocando la rabbia di Heather Parisi, che ha replicato alle parole dell’esperto. “Quando ieri ho visto il presidente Usa Joe Biden salire sull’Air Force One senza la mascherina, con il Covid, la prima cosa che mi è venuta in mente è che credo sia molto importante che i grandi uomini, anche i più potenti del mondo, sappiano dare dei buoni messaggi” ha spiegato Bassetti.

Joe Biden ha il covid/ L'annuncio della Casa Bianca: “Ha sintomi lievi e sta bene, continuerà a lavorare”

Secondo il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, sarebbe stato meglio se il presidente degli Stati Uniti avesse indossato la “mascherina salendo sull’aereo, perché intorno c’erano delle altre persone” che andava evitato di contagiare. La cosa più importante ancora, però, secondo l’esperto sarebbe stata quella di dare un segnale alla popolazione, un esempio: chi ha un’infezione respiratoria, come il Covid, deve proteggere le persone che ha intorno e dunque farlo anche indossando dispositivi di protezione in caso di positività, se proprio non si può evitare di uscire.

ELEZIONI USA 2024/ "Il 'nuovo' Trump più moderato fa rimanere a casa gli elettori dem"

Botta e risposta tra Matteo Bassetti e Heather Parisi

Dopo le parole di Matteo Bassetti sulla positività di Joe Biden al Covid-19, non si è fatta attendere la replica di Haether Parisi, che su X ha tuonato: “Biden ha detto di avere il Covid ma è salito sull’aereo senza indossare la maschera, né lui né alcuno del suo staff. Li avranno finalmente avvertiti che a credere nelle maschere sono rimasti solo Burioni, Bassetti e la figlia di Ben Affleck?”. L’infettivologo, dopo le parole della cantante e ballerina (che più volte ha fatto discutere per le sue teorie no vax negli ultimi anni), ha replicato: “A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. Cit. Oscar Wilde”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA