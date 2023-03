Il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, è stato ospite come di consueto in collegamento, del programma in onda tutti i sabati su Rai Uno, Buongiorno Benessere. Come da tradizione il note camice bianco genovese ha parlato delle notizie principali della settimana, cominciando da una decisamente importante: “La notizia è una grande notizia, l’Oms ha declassato le varianti, sta ancora un po’ aspettando a dire che la pandemia è finita ma diciamolo: la pandemia è davvero finita. Oggi il covid è un virus come tanti altri, forse addirittura meno dell’influenza. Nel giorno in cui ricordiamo le vittime del covid siamo fiduciosi. Andiamo verso un percorso di convivenza con questo virus. Certamente non aspettiamoci di non avere più contagi, ce ne saranno ancora ma non faranno più i danni e non causeranno più i problemi fatti fino ad oggi”.

Matteo Bassetti: “La pandemia di covid è finita”/ “Dopo il 30 aprile stop mascherine”

Quindi Matteo Bassetti ha proseguito: “Altra cosa importante è cambiare le regole: dobbiamo fare in modo che i parenti tornino a visitare i loro cari ricoverati in ospedale, dobbiamo evitare i doppi percorsi ospedalieri con tutti i tamponi che si fanno, c’è troppa burocrazia, un appello è che finita la pandemia finiscano anche tutte queste regole che andavano bene due anni fa ma che oggi sono anacronistiche”.

MATTEO BASSETTI E LE MASCHERINE

Matteo Bassetti ha quindi concluso il suo intervento parlando delle mascherine: “Io credo che sia giusto a levare le mascherine anche negli ospedali magari mantenendole per i visitatori che vanno a trovare pazienti in alcune aeree a rischio”.

Poi il professor ha spiegato: “Io uso la mascherina da sempre però pensa un po’, un medico che va al bar a prendere il caffè in ospedale non deve usare la mascherina mentre nel reparto deve mettersela. Io credo che con il 30 aprile quando cadrò l’obbligo si deva levare questo ultimo passaggio che ci permetterà di tornare alla normalità, e siamo tutti contenti di vivere come abbiamo sempre vissuto fino al 2020″.

