Matteo Bocelli è fidanzato con Carolina Stramare?/ Quella paparazzata sospetta…

Matteo Bocelli e Carolina Stramare: c’è stato solo un flirt?

Matteo Bocelli è fidanzato con Carolina Stramare? La domanda sorge spontanea dato che il nome del cantante viene associato puntualmente a quello dell’ex Miss Italia. Tutto questo perché, la scorsa estate, i due sono stati paparazzati assieme in spiaggia. Ancora poco chiaro se ci fosse qualcosa di tenero o una semplice amicizia. Matteo Bocelli e Carolina Stramare, di certo, non hanno mai rilasciato dichiarazioni in merito, alimentando – a loro malgrado – i rumors del gossip.

Matteo Bocelli/ Nuovi progetti, amore, successi e il rapporto col padre Andrea

Tuttavia, tra i fan, c’è chi assicura che tra i due ci sia stato quantomeno un flirt, considerando l’evidente intesa che emergeva dagli scatti in cui erano assieme Al di là del gossip, Carolina Stramare e Matteo Bocelli continuano a far parlare di se stessi per quello che è il loro cammino professionale.

Chi è la fidanzata Matteo Bocelli?/ Dal flirt con Carolina Stramare a...

Carolina Stramare sempre più hot su Instagram

L’ex miss Italia, su Instagram, è sempre più bollente e la sua community di follower è ai suoi piedi. I suoi scatti manderebbero in tilt chiunque e non a casa sono centinaia i messaggi di apprezzamento che ogni giorno approdano sulla sua pagina Instagram. Tutto merito dei suoi scatti sensuali e roventi. Carolina Stramare ama mostrarsi in tutta la sua bellezza e i fan ringraziano per i post che condivide praticamente quotidianamente tra stories e post. Tra gli ultimi “regali” ai fan una clip relativa ad una bellissima sfilata in cui ha mostrato orgogliosa le sue curve, evidenziando due gambe ed un fisico sempre più da urlo.

LEGGI ANCHE:

Dusan Vlahovic, fidanzato Carolina Stramare?/ "Mai parlato della mia vita privata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA