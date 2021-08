Matteo Cambi: “Fernanda Lessa e Stefania Orlando? Storie vere”/ “Ma le usavo per…”

Matteo Cambi, l’imprenditore che, poco più che ventenne, ottenne un successo straordinario fondando il marchio Guru, è tornato a parlare della propria vita e del suo passato in una lunga intervista rilasciata a Libero Quotidiano. Aveva solo 22 quando diventò uno degli imprenditori italiani più importanti. Una popolarità che, tuttavia, non riuscì a gestire perfettamente come spiega oggi Matteo Cambi. «Ero diventato un gigante con i piedi d’argilla smanioso di essere riconosciuto. E così per questa mia debolezza spesso iniziavo delle relazioni con persone del mondo del jet-set per andare sui giornali», ha detto a Libero Quotidiano. Nel suo passato, Cambi ha avuto anche delle relazioni con donne bellissime come quelle con Fernanda Lessa e Stefania Orlando. Storie vere di cui Cambi ha parlato dopo anni.

Matteo Cambi: “Relazioni vere con Fernanda Lessa e Stefania Orlando che usavo per visibilità”

Quelle vissute con Fernanda Lessa e Stefania Orlando sono state vere relazione, con un sentimento serio. Tuttavia, ai microfoni di Libero Quotidiano, Matteo Cambi racconta un retroscena su quelle che sono state le sue relazioni passate. «Erano relazioni – afferma – che nascevano da un sentimento vero che però io le trasformavo per avere visibilità. Da Fernanda Lessa a Stefania Orlando erano tutte storie vere ma io le usavo, chiamando anche i fotografi, per finire sui rotocalchi dei giornali di gossip. Proprio per la popolarità che è diventata una delle mie dipendenze maggiori. Ero entrato in un vortice in cui tra cocaina e voglia di apparire non riuscivo più a gestirmi», ha spiegato Cambi che ha combattuto anche contro la dipendenza dalla droga riuscendo a vincere la sua battaglia formando una splendida famiglia con la moglie Stefania e la figlia Melissa.

