Matteo Cambi/ “Impotente davanti a malattia di mia moglie Stefania, ho capito che…”

Matteo Cambi, il noto imprenditore divenuto popolare all’inizio del nuovo millennio con la marchia maglietti “Guru”, marchio di cui fu fondatore, è tornato a parlare su Instagram in maniera molto intima ai suoi follower. Lo ha fatto condividendo con loro un pensiero profondo allegato allo scatto che lo vede in primo piano insieme alla moglie Stefania Marusi, che ha sposato nel 2014 e dalla quale ha avuto la figlia Melissa, oggi 15enne.

Matteo Cambi "Ero dipendente da cocaina"/ "Se finiva, grattavo il muro con la Bibbia"

In un lungo post sul suo profilo Instagram Cambi ha esordito: “È incredibile come la vita mi riporti ciclicamente a far i conti con parole come coraggio, scelta, paura e speranza. Come se non le avessi mai incontrate prima, eppure…”. Inevitabile per lui non ripercorrere con la mente tutto ciò che ha passato, “tra agi e disagi”, eppure Matteo ha ribadito come negli ultimi anni si sia parecchio impegnato al fine di trovare una sua stabilità emotiva sebbene la vita trovi sempre il modo di stabilizzarla. “In passato son stato sempre pronto ad affrontare tutto, perché nel bene o nel male ne sono sempre stato diretto responsabile”, ha aggiunto. Ma questa volta è accaduto qualcosa di diverso, di imprevedibile e in qualche modo ingestibile.

Elisabetta Gregoraci/ L'agente smentisce Magli "legata prima a Matteo Cambi, poi ha avuto un’intesa con me"

Matteo Cambi: cosa ha significato per lui la malattia della moglie Stefania

Il riferimento di Matteo Cambi è alla malattia della moglie Stefania, di cui lo stesso imprenditore aveva parlato di recente in una lunga intervista a Libero Quotidiano. Qui aveva spiegato come la moglie e la figlia rappresentassero la ragione della sua vita. “Mia moglie è una donna straordinaria oltre che coraggiosa ed è stata capace in questi ultimi anni di combattere e vincere la battaglia contro un tumore, per fortuna benigno, al cervello. La forza e la determinazione di Stefania è meravigliosa e mi insegna tanto ogni giorno”, aveva aggiunto.

MATTEO CAMBI/ "La rinascita dopo la droga ed il carcere" (Vieni da me)

Nel suo post Instagram, Cambi ha riferimento proprio a questo quando commenta: “Questa volta la malattia di Stefania mi ha colpito in un altro modo, mi ha fatto sentire impotente, ha toccato paure che non conoscevo, mi ha fatto capire che l’evoluzione di un uomo non si ferma con l’età, con esperienze passate o altro, e che tutto passa per le emozioni, che intaccano credenze e sicurezze”. L’imprenditore non ha negato la folle paura provata ed ha ammesso di aver a lungo pregato e sperato, dovendo trovare una nuova forza al fine di dare sostegno alla sua famiglia. Proprio mentre combattevano quella sfida che erano intenzionati a vincere, ha aggiunto Cambi, “ho capito definitivamente, se mai ce ne fosse stato bisogno, che voglio lasciare il timone della mia vita all’amore, alla scelta di vivere per la mia famiglia, a coloro a cui ho deciso di donare il mio cuore per sempre, in primis a mia moglie e le mie figlie”. Se la sua testa gli aveva già fatto capire di essere in grado di rialzarsi, adesso è anche il suo cuore a dimostrargli di poterlo fare ancora, “e questo oggi mi fa sentire da Dio”, ha chiosato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Cambi (@matteo_cambi)





© RIPRODUZIONE RISERVATA