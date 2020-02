Matteo Cogliandro al serale di Amici 19?/ Timor lo stronca: “Classe ballo completa”

Matteo Cogliandro al serale di Amici 19? E’ arrivato in punta di piedi, quasi sul finale di questa prima parte di edizione ma sembra proprio che adesso il ballerino rischi seriamente di poter approdare alla fase finale portando a casa la maglia verde oggi pomeriggio. Su Canale5 è previsto quello che possiamo definire l’ultimo pomeridiano prima dell’ingresso in casetta dei ragazzi e, quindi, l’ultima occasione prima di scoprire se bisognerà tornare a casa oppure sperare ancora di avere un’occasione calcando il palco del serale per mettersi in mostra. Le anticipazioni della puntata di oggi rivelano che per Matteo non c’è stato niente da fare e, proprio come pensavano tutti, l’unico suo destino possibile era l’eliminazione dopo l’arrivo di Javier, Valentin, Talisa e Nicolai all’ultima fase del programma. In molti sono convinti che la classe di ballo sia già completa con la passionalità di Valentin, la versatilità di Nicolai, la danza di Javier e l’estro di Talisa e la dimostrazione è arrivata con l’eliminazione di Karina, e adesso tutti si chiedono quale sarà il destino di Matteo Cogliandro e se gli toccherà seguire la ballerina o i suoi compagni già al serale.

MATTEO COGLIANDO ELIMINATO DA AMICI 19?

Matteo Cogliandro rischiava seriamente di non accedere al Serale di Amici 19 e tutto per via di quello che ha detto Timor Steffens in settimana proprio durante l’incontro con lui. In uno dei daytime di questa settimana, ad un passo dalle ultime scelte per la formazione delle squadre che andranno al serale, il professore di ballo ha messo in chiaro quello che pensa di lui sottolineando il fatto che la “classe di ballo è completa” per quelli che sono i suoi gusti e che sabato voterà per Stefano, il cantante ancora in bilico: “Tutti i ballerini che volevo sono già al Serale”. Nonostante le sue doti, che lo hanno molto colpito all’inizio, non ha visto in lui dei passi avanti soprattutto in coreografie in cui poteva mettersi in gioco: “Quando ti vedo ballare, capisco che stai facendo il tuo stile. Sei molto forte, hai preso coscienza del tuo corpo. Però penso che tu debba lavorare sulla dinamica quando ti esibisci. Devi mostrare qualcosa di nuovo”. Lui è convinto che gli altri ballerini non abbiano niente più di lui, sarà Veronica Peparini a salvarlo oggi pomeriggio?

