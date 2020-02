Concorrenti Amici 2020/ Chi sarà eliminato e chi avrà la maglia verde? In casetta…

QUALI SONO I CONCORRENTI DI AMICI 2020?

Quali saranno le novità del serale e quali i concorrenti di Amici 2020? Le domande troveranno risposta tra qualche ora quando si accenderanno le luci nello studio del programma e inizierà la registrazione, l’ultima relativa al pomeridiano, quella che è destinata a cambiare le sorti dei ragazzi ancora in bilico, 4 cantanti e 1 ballerino, e che aspettano di scoprire se saranno eliminati o meno. In gioco ci sono ancora Martina, Jacopo, Stefano, Francesco e Mattia. I primi quattro sono cantanti mentre solo l’ultimo è un ballerino. In settimana le cose non sono andate bene per loro visto che hanno dovuto affrontare un altro esame di sbarramento che ha portato all’eliminazione dell’altra ballerina in bilico, Karina. Adesso Matteo si giocherà il tutto per tutto puntando solo su Veronica Peparini visto che Timor Steffens ha già fatto sapere che per lui la squadra di ballo è già completa per il serale e che lui darà il suo voto di sostegno a Stefano.

IL NUMERO DEI CONCORRENTI DI AMICI 2020 LIEVITERA’ A 12?

In molti sperano che i Concorrenti di Amici 2020 non siano solo 10 e che Maria De Filippi oggi possa annunciare di aver aperto la porta ad altri due ragazzi arrivando così a 12 e permettendo a tutti loro di entrare. E’ già successo in passato e potrebbe succedere lo stesso oggi durante la nuova registrazione. A quel punto le maglie da consegnare non sarebbero tre ma cinque e questo significherebbe solo una cosa ovvero che i quattro cantanti e il ballerino avranno modo di essere divisi in due squadre e andare in casetta da oggi e giocarsi poi il tutto per tutto nel primo serale. In passato c’è stato addirittura il debutto dell’ultima fase con una doppia eliminazione per “ristabilire” l’ordine e potrebbe succedere lo stesso venerdì 28 febbraio.

