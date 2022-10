Matteo De Stefani, chi è l’ex marito di Cristina Quaranta/ “Appena l’ho visto…”

Chi è Matteo De Stefani, l’ex marito di Cristina Quaranta

Matteo De Stefani è l’ex marito di Cristina Quaranta, concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip. Matteo De Stefani è un imprenditore che avrebbe sette anni più di Cristina Quaranta. E’ un uomo molto riservato e legato alla famiglia. Sul suo profilo Instagram, l’uomo condivide spesso scatti con la figlia Aurora, nata dall’unione con Cristina Quaranta, del padre Elio e della nuova compagna Guia Invernizzi Cuminetti. Matteo De Stefani e Cristina Quaranta convolarono a nozze nel 2001. L’imprenditore e l’ex volto di Non è la Rai si sono conosciuti a Milano, dove la donna si era trasferita per fare la Velina nel programma Striscia La Notizia. Al Grande Fratello Vip, Cristina Quaranta ha raccontato: “Tramite un amico in comune ho conosciuto un uomo, appena l’ho visto ho detto: “Questo sarà mio, lo sposerò”. E così è andata. È un matrimonio che è durato dal 2001 fino al 2013″.

Nel 2013 i due hanno deciso di separarsi ma tutto è avvenuto nel modo più sereno possibile: “Nel 2013 ci siamo consensualmente separati, quindi non abbiamo mai avuto alcun tipo di problema come succede quando ci si separa”. Matteo De Stefani e Cristina Quaranta hanno mantenuto un ottimo rapporto. Cristina Quaranta nel corso di una puntata del Grande Fratello Vip ha svelato però un retroscena curioso sulla separazione dal marito Matteo De Stefani.

Cristina Quaranta e il retroscena della separazione da Matteo De Stefani

Cristina Quaranta in una puntata del Grande Fratello Vip ha rivelato che a premere perché si separasse legalmente da De Stefani è stato un uomo con cui ha avuto una relazione burrascosa dopo la fine del matrimonio: “Lui ha voluto che io mi separassi legalmente dal papà di mia figlia, perché diceva che avrebbe dovuto essere lui a occuparsi di me. La mia ambizione non è mai stata quella di lavorare in televisione. Io volevo avere una famiglia, tanti figli e occuparmi di loro, mentre mio marito andava a lavoro. Quando mi chiedeva di separarmi legalmente, lo faceva perché non voleva che fossi bigama. Altrimenti non mi sarei nemmeno separata legalmente perché io con il padre di mia figlia non ho mai avuto problemi”.

Matteo De Stefani, a differenza della sua ex moglie, preferisce stare lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. Dopo la fine del matrimonio la Quaranta ha avuto una burrascosa relazione durata tre anni ma terminata nel 2017 nel peggiore dei modi. Questo fallimento, come raccontato dalla stessa Quaranta, le ha portato un fortissimo malessere: “Una profonda crisi depressiva mi portò via le forze. Stavo male, malissimo. Non avevo più voglia di alzarmi dal letto, nell’anima provavo un dolore fortissimo, devastante. Mi vennero in soccorso mia figlia, mia madre e mia sorella. Anche Laura Freddi, che avevo conosciuto a Non è la Rai, mi aiutò molto”.











