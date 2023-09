Cristina Quaranta: “Questo è un bel Gf!”/ Antonella Fiordelisi risponde con una frecciatina…

Cristina Quaranta promuove la nuova edizione del Grande Fratello

La nuova edizione del Grande Fratello continua a far discutere, più per il nuovo corso che è stato intrapreso che per le dinamiche che stanno nascendo nella Casa. Nei giorni scorsi diversi ex concorrenti sono intervenuti con riflessioni, pareri e giudizi, non tutti positivi riguardo questo cambio di rotta voluto per il reality. Fa eccezione Cristina Quaranta, che invece apprezza il cast scelto da Alfonso Signorini e il suo team: “Questo sì che è un Grande Fratello! Belli, puri, sinceri. Un in bocca al lupo a tutti“, ha scritto l’ex concorrente della passata edizione su Twitter. La scelta dell’hashtag non è passata inosservata, #GFvip, che non è quello ufficiale per quest’anno, infatti è intervenuta Antonella Fiordelisi, che ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina delle sue, in questo caso tutta da interpretare.

Antonella Fiordelisi replica a Cristina Quaranta e…

“Hai sbagliato hashtag amo“, ha replicato Antonella Fiordelisi al tweet di Cristina Quaranta. Una semplice correzione visto che quello ufficiale è #GF? Probabilmente no, anche alla luce di una recente uscita di Antonella Fiordelisi. Dopo le numerose critiche di questi giorni da parte di alcuni concorrenti a quelli della passata edizione, la giovane influencer di origini campane ha voluto dire la sua: “Ho litigato per tutto ma non per i piatti. Comunque mi sembrano finti umili alcuni“. Dunque, non passa inosservato questo tentativo di rimarcare un errore ad un commento positivo riguardo la nuova edizione del Grande Fratello. Dal canto suo Cristina Quaranta si è limitata a commentare il suo errore: “Non so usare Twitter“. Ma il caso potrebbe non essere chiuso…

Hai sbagliato hashtag amo❤️ — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) September 15, 2023

