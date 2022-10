Matteo De Stefano, ex marito Cristina Quaranta/ Dopo la separazione, un nuovo amore…

Matteo De Stefano, chi è l’ex marito di Cristina Quaranta

Matteo De Stefano è l’ex marito di Cristina Quaranta. I due si sposarono quando l’ex ragazza di Non è la Rai era giovanissima. Di Matteo De Stefano si sa solo che è un imprenditore, ma non si conosce la data di nascita e dove viva. Per amore, Cristina Quaranta si trasferì a Milano lasciando la sua Roma. Dall’amore tra Matteo e Cristina è nata Aurora che oggi ha vent’anni ed è l’unica figlia della concorrente del Grande Fratello Vip 2022.

Nonostante l’amore e la passione, il matrimonio di Cristina Quaranta e Matteo De Stefano è durato poco. Subito dopo la nascita della figlia Aurora, infatti, i due decisero di lasciarsi intraprendendo due strade diverse. Oggi, la Quaranta e l’ex marito continuano ad avere rapporti per la figlia Aurora che, come ha svelato la stessa Cristina al Grande Fratello Vip 2022, frequenta un’università abbastanza costosa finanziata dal padre.

Dopo Matteo De Stefano, un nuovo amore per Cristina Quaranta

Cristina Quaranta non ama parlare molto di sè e, anche nella casa del Grande Fratello Vip 2022, parla volentieri della figlia Aurora e meno del suo passato sentimentale. La fine del matrimonio ha lasciato una grossa ferita in Cristina che si è rialzata con l’aiuto della figlia, della madre e degli amici. Dopo la fine del matrimonio, Cristina ha avuto anche un altro amore, ma attualmente è single. L’ex ragazza di Non è la Rai, tuttavia, non chiude le porte all’amore.

Più volte, ha espresso il desiderio di ritrovare l’amore e il principe azzurro non chiudendo la porta alla possibilità di conoscere l’uomo della sua vita nella casa del Grande Fratello Vip 2022.

