Matteo Di Pietro, chiesto patteggiamento a 4 anni di carcere/ Uccise bimbo di 5 anni durante incidente

Il noto youtuber dei The Borderline, Matteo Di Pietro, ha chiesto il patteggiamento. Dopo la notizia di pochi giorni fa circa il rinvio a giudizio nei confronti dello stesso, a seguito dell’incidente stradale di Casal Palocco, in queste ore, come si legge sul sito di Rai News, è giunta la nuova circa la decisione di patteggiare una condanna a 4 anni di carcere per la ventenne star del tubo. La vicenda risale allo scorso 14 giugno, quando Matteo Di Pietro era alla guida di una Lamborghini Urus, un SUV preso a noleggio, per una challenge online: lungo il percorso ha però travolto una Smart con a bordo una mamma con i suoi due figli.

Lombardia, al via lo sportello psico-pedagogico nelle scuole/ “I disagi dei giovani sono una priorità”

Un bimbo di cinque anni ha purtroppo perso la vita, mentre madre e sorellina sono rimaste ferite. Secondo quanto emerso la Procura avrebbe espresso parere favorevole accogliendo la richiesta di patteggiamento di Matteo Di Pietro. L’imputato, ricordiamo, è accusato di omicidio stradale nonché di lesione. In precedenza la procura aveva chiesto il giudizio immediato, ottenendolo, e la prima udienza è stata fissata al 27 febbraio 2024.

Islanda, eruzione vulcano a Reykjanes/ Video, evento preceduto da sciame sismico: “Voli non interrotti”

MATTEO DI PIETRO, CHIESTO PATTEGGIAMENTO A 4 ANNI DI CARCERE: COSA SI LEGGE SUL CAPO DI IMPUTAZIONE

Secondo quanto si legge sul capo di imputazione, Matteo Di Pietro “per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e inosservanza delle norme sulla circolazione stradale avendo tenuto una velocità eccessiva (di circa 120 Km/h) su via Di Macchia Saponara in rapporto al limite imposto (50km/h) e comunque non adeguata alle caratteristiche e alle condizioni della strada urbana percorsa ed all’approssimarsi ad una intersezione, non riusciva ad arrestare tempestivamente il veicolo ed andava a collidere travolgendola contro la parte laterale destra della Smart For Four che proveniva dal senso opposto di marcia ed aveva intrapreso, quando la Lamborghini era a circa 90 metri di distanza, una svolta a sinistra su via Archelao di Mileto, e così cagionava la morte» del bambino e «lesioni personali» alla madre e alla sorellina della vittima”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA