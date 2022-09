Matteo Diamante attacca Nikita Pelizon/ “Perché la mia ex parla così tanto di me?”

Matteo Diamante sbotta con Nikita Pelizon: “Perché parli male di me…”

Matteo Diamante è tornato nelle scorse ore all’attacco di Nikita Pelizon. Dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni in cui Nikita parlava del suo rapporto con Diamante, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha deciso di replicare. Matteo si è mostrato rammaricato per le dure parole della Pelizon e vorrebbe che lei riconoscesse ciò che ha fatto di buono. Matteo non ha fatto mistero del fatto che il rapporto con Nikita Pelizon sia complesso e che nonostante tutto si vogliono bene da sette anni. Ieri, Matteo Diamante si è sfogato su Instagram scrivendo: “E anche ieri mi fischiavano le orecchie. Ma perché la mia ex parla così tanto di me? Mi inviate ogni giorno dei video e ci rimango male, perché solo noi sappiamo la verità! Ha avuto il tempo per risolvere i suoi dubbi, e invece ha fatto tutto da sola. Mi dispiace, perché non è cattiva, ma manco una santa (come me del resto). Io credo che ognuno debba poter giudicare male un altro solo nel momento in cui anche l’altro può controbattere (e magari prima farsi un bagno di coscienza). Sapete che vi dico di noi? Mi sembra di essere un po’ come nel film HANCOK dove loro scappano in continuazione ma sono attirati inconsciamente, anche se non vogliono e quando si vedono scoppia il finimondo…”.

Matteo Diamante ha poi invitato l’ex fidanzata Nikita Pelizon a parlare anche bene di lui: “E uno dei due annienta l’altro se stanno troppo vicini, nonostante si vogliano follemente. Per poi ripetersi all’infinito (nel nostro caso fino a qualche mese fa, da sette anni, di nascosto). Siamo quelle due persone cosi collegate, che anche se si dovessero sposare e si incontrassero dopo anni si sorriderebbero come la prima volta (nonostante ci sia un pizzico di odio, rammarico, nostalgia non so neanche io come chiamarlo). Comunque se parli di me qualche cosa bella dilla, perché va bene che ho un caratteraccio e sono un tornado che combina mille casini, ma qualcosa di buono l’ho fatto anche io”. Tra i due ci sarà un confronto nella casa del Grande Fratello Vip 2022?

