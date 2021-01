Matteo Diamante, chi è?/ Da Uomini e Donne per Sabrina Ghio alle Secchione di Italia1

Matteo Diamante, chi è e che lavoro fa il neo Pupo de La Pupa, il Secchione e viceversa

Ex di Uomini e donne e di Ex on the beach, vocalist, organizzatore di eventi e sempre pronto a mettersi sotto i riflettori, tutto questo è Matteo Diamante, uno dei Pupi che questa sera vedremo all’opera nella nuova edizione de La Pupa, il Secchione e viceversa. Andrea Pucci tenterà di tenere salde le redini del programma a partire da oggi mettendo insieme, in una villa romana, proprio i protagonisti Pupe, Secchioni, Secchione e Pupi e tra questi ritroveremo proprio un volto noto al pubblico di Canale5. Anche Matteo Diamante, proprio come Gianluce Tornese, è stato alla corte di Maria de Filippi come corteggiatore e, in particolare, il vocalist ha provato a conquistare Sabrina Ghio, l’ex ballerina di Amici, ma senza successo.

Matteo Diamante non è nuovo al mondo della tv e dei social

Anche sui social è una star così come tra gli amanti della vita notturna visto che Matteo Diamante, classe 1989, è sempre stato al centro dell’attenzione e sotto i riflettori. con un passato da speaker a Radio Venezia e da Vocalist, Matteo si è occupato anche di organizzazioni di eventi e di imprenditoria mettendo insieme una società di pubbliche relazioni target over 25. In tv lo abbiamo visto a Uomini e donne ma anche come protagonista in Ex On The Beach e a Take Me Out. Sui social è una star con i suoi oltre 170mila follower su Tik Tok e oltre 240mila su Instagram, siamo sicuri che per le sue doti fisiche e intellettuali, presto questi numeri saliranno.

Al centro della sua vita, a parte i social e gli eventi, c’è il fitness. I suoi profili sono tappezzati di foto e di video legati proprio agli esercizi e allo sport a lui tanto cari. Siamo sicuri che da questa sera metterà in moto anche i suoi colleghi Pupi e Secchioni, quale donna della casa saprà resistere al suo fascino e alla sua dialettica? Lo scopriremo a partire da questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA