Matteo Diamante chiude con Nikita Pelizon: “Non è possibile costruire qualcosa di solido”/ “Siamo cambiati”

Matteo Diamante e Nikita Pelizon, è definitivamente finita tra loro: l’annuncio dell’ex gieffino

Matteo Diamante rompe il silenzio sul rapporto con Nikita Pelizon. Ai tanti follower che ancora oggi si chiedono se i due stiano insieme, l’ex gieffino risponde con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, che racconta quanto accaduto negli ultimi mesi con la vincitrice del Grande Fratello Vip 7. Matteo annuncia che con Nikita è definitivamente finita: con lei oggi rimane solo un’amicizia.

Camassa e Lo Cicero choc su Helena all'Isola: "In hotel ha massacrato Nikita"/ "Ha detto che non è un'amica"

“Come sicuramente avrete notato io e Niki non ci vediamo più, – ha esordito Matteo – forse non ci siamo mai frequentati veramente. Abbiamo provato a passare del tempo assieme ed è stato un sogno, seppur reale.” Così ha specificato: “Siamo connessi? Si certo. Ci parliamo con lo sguardo? Si certo. Ma essere connessi a volte non basta.”

Nikita Pelizon confessa/ "In una meditazione mi era stato detto che avrei vinto il GF Vip"

Matteo Diamante: “Nikita? Le nostre mentalità di vedere certe cose sono cambiate”

Matte Diamante spiega allora i motivi per i quali non ha funzionato con Nikita dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip: “Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano e ho iniziato a svegliarmi da questo sogno e a vederci più chiaro. Pensavo di costruire qualcosa con basi solide ma non è possibile.” L’ex gieffino ha ammesso che sono state alcune divergenze a separarli definitivamente: “Nei momenti in cui passavamo del tempo insieme, il mondo si fermava e “sembravamo” felici. Ma si cresce, si cambia. Le cose negli ultimi due anni sono cambiate, noi siamo cresciuti, le nostre mentalità di vedere certe cose sono cambiate e può succedere che due persone vogliono le stesse cose, magari si vogliono anche bene ma nel momento perfettamente sbagliato.” Nessuna replica al momento da parte di Nikita.

LEGGI ANCHE:

Nikita Pelizon e Matteo Diamante sono tornati insieme?/ Insieme in Puglia, viaggio di lavoro o...

© RIPRODUZIONE RISERVATA