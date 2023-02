Matteo Diamante, frasi razziste contro Oriana Marzoli?/ Ex corteggiatrice di Uomini e Donne sbotta: “Falso!”

Matteo Diamante nella bufera: arriva per lui il supporto di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

È stata una puntata particolarmente movimentata quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 20 febbraio. Le liti scoppiate nella Casa hanno fomentato critiche e accuse molto pesanti, come quelle piombate su Matteo Diamante per una frase detta ad Oriana Marzoli che qualcuno ha definito ‘razzista’. Matteo si è allora scusato in diretta, ammettendo che effettivamente la frase è stata spiacevole; tuttavia ha chiarito che non era quello il senso delle sue parole.

Diamante ha tenuto infatti a sottolineare che lo sfogo contro Oriana nasce dal fatto che lei parli spesso male degli altri in spagnolo senza farsi capire, un atteggiamento per lui fortemente scorretto. Sul web c’è però chi non ha creduto alle sue spiegazioni, focalizzandosi sul possibile aspetto razzista della frase.

Valentina Rapisarda difende Matteo Diamante

Tra le tante accuse c’è però sul web chi si è schierato dalla parte di Matteo Diamante. Si tratta di una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha affidato ai social uno sfogo a favore di Matteo. Lei è Valentina Rapisarda, che il pubblico di Uomini e Donne ricorderà come la ‘scelta’ di Andrea Cerioli al momento della sua prima avventura come tronista nello studio di Maria De Filippi.

“Sei una persona vera e non sempre la verità piace“, ha scritto Valentina Rapisarda a Matteo Diamante. L’ex corteggiatrice ha quindi concluso con un consiglio all’amico: “Sii sempre te stesso e verrai capito da tutti…“.

