Matteo Diamante ha cambiato il colore degli occhi: “Operazione finita“

Matteo Diamante ha deciso di rivoluzionare significativamente il suo aspetto fisico con un nuovo intervento, dopo il trapianto di capelli cui si è sottoposto lo scorso novembre presso una clinica specializzata. Il noto influencer, nonché ex concorrente dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip, si è tuffato in un nuovo drastico cambiamento del suo corpo puntando questa volta sugli occhi.

Così come successo a Francesco Chiofalo lo scorso aprile, anche Matteo Diamante ha deciso di sottoporsi ad un intervento per cambiare il colore dei suoi occhi. Se Chiofalo ha reso noti tutti i dettagli dell’operazione, con tanto di video condiviso su Instagram con i suoi nuovi occhi passati da castani ad azzurri, Diamante ha invece al momento condiviso solo un’Instagram story in cui, come riporta Novella 2000, ha specificato: “Li avevo sempre desiderati e dopo settimane mi sono deciso! Operazione finita. Ho cambiato il colore degli occhi. Ve lo giuro non mi riconosco più manco io. Adesso riposo perché oltre ad essere shockato sono anche stravolto”.

Matteo Diamante come Francesco Chiofalo, la delicata operazione agli occhi

Operazione dunque già effettuata per Matteo Diamante, come comunicato sull’Instagram story che ha decisamente lasciato di stucco tutti i suoi follower. L’intervento è ormai concluso e rappresenta un cambiamento significativo per lui che, come specificato, ancora fatica a riconoscersi guardandosi allo specchio. Il nuovo colore dei suoi occhi non è stato specificato, ma è ampiamente probabile che l’ex gieffino tornerà presto sui social per nuovi aggiornamenti da dare ai followers e, magari, per postare le prime immagini di questo rivoluzionario cambiamento.

Tale operazione è molto rischiosa e può procurare non pochi problemi, come aveva anche specificato Francesco Chiofalo mesi fa, durante il suo annuncio social: “Oggi mi sottopongo all’intervento di cambio colore agli occhi. Dicono che sia l’intervento di chirurgia plastica più pericoloso del mondo. Dicono che ci sono dei rischi altissimi. Tra qualche giorno saprò dirvi come è andato“.