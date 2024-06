Ignazio Moser, addio al celibato ad Ibiza/ Matteo Diamante assente e spunta una ‘frecciatina’: “I rapporti…”

Ormai manca davvero poco, il prossimo 30 giugno Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez arriveranno finalmente a compiere il grande passo del matrimonio. Prima del lieto evento ci sono però dei doverosi appuntamenti di rito da dover osservare: negli scorsi giorni abbiamo raccontato dell’addio al nubilato della Rodriguez ed ora scoccata l’ora dell’addio al celibato di Ignazio Moser.

La meta prescelta è stata Ibiza e, come riporta Leggo, Ignazio Moser si è recato nella splendida località ispanica con al seguito numerosi amici e parenti. Ma attenzione, dal mondo dei social la circostanza festosa ha lasciato un piccolo indizio che poco riguarda l’atmosfera gioiosa. Ad attirare l’attenzione del web è stata un’assenza in particolare tra gli invitati di Ignazio Moser: quella di Matteo Diamante.

In realtà, come spiega Leggo, sarebbero almeno due gli amici stretti di Ignazio Moser assenti all’addio al celibato ad Ibiza prima del matrimonio con Cecilia Rodriguez il prossimo 30 giugno. Oltre al già citato Matteo Diamante risulta assente anche Andrea Cerioli; nel suo caso vige però una giustificazione importante ovvero la recente nascita della figlia. Diverso invece il discorso per l’ex volto del GF Vip che, stando ad alcune voci, non sarebbe proprio stato inserito nella lista degli invitati.

Dunque, dal presunto mancato invito di Ignazio Moser a Matteo Diamante per l’addio al celibato a Ibiza si arriva così ad una altrettanto presunta frecciatina dell’ex volto del GF Vip. Intervenuto sui social chiamando in causa un altro ex concorrente della Casa più spiata d’Italia, Davide Donadei, si è infatti lasciato andare ad una considerazione sull’amicizia che potrebbe nascondere un’antifona diretta proprio ad Ignazio Moser. “Nel mondo televisivo e social è difficile instaurare rapporti sinceri e duraturi” – ha scritto sui social Matteo Diamante, come riporta Leggo – “Tu, caro Davide, rientri nel gruppo degli amici veri e sinceri che questo mondo mi ha dato la fortuna di conoscere. Ti voglio bene amico mio!











