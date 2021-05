Matteo Diamante/ Il gigante dal cuore buono o.. solo un arrivista?

Matteo Diamante ha messo in mostra il suo cuore all’Isola dei Famosi 2021. Lo ha fatto piangendo fianco a fianco di Awed parlando della sua vita e del rapporto con il padre che non ha mai approvato questa sua voglia di fare tv, e poi lo ha fatto nella sua lunga notte con Francesca Lodo nel comodo letto fornito dalla produzione. Ma è tutto vero quello che abbiamo visto fino a questo momento? A far temere il peggio è proprio questa sua amicizia con Awed. I due hanno avuto modo di parlare della veridicità del comportamento e dei movimenti di Fariba Tehrani ma è vero anche che il pubblico tiene sotto controllo il bel Pupo che sembra troppo perfetto per essere vero. Spesso e volentieri le macchinazioni delle sue compagne di viaggio si scontrano contro la sua voglia di verità e lealtà, ma se non fosse tutto oro ciò che luccica?

Matteo Diamante all’Isola dei Famosi 2021 continua a mostrare un volto non vero?

In questi due giorni non c’è stato modo di vedere Matteo Diamante all’azione all’Isola dei Famosi 2021 ma quello che è certo è che oggi, con il nuovo percorso pensato per la nuova puntata del programma, tutto cambierà. Il bel Pupo è chiamato a mollare gli ormeggi e dedicarsi alla prova o, meglio, al duello pensato per lui dalla produzione per evitare la nomination, chi sarà il suo rivale? In molti sono convinti che toccherà ad Ignazio Moser o Andrea Cerioli scontrarsi con lui e a quel punto capiremo se Matteo è davvero il gigante buono che tutti pensano oppure no.

