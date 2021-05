Matteo Diamante in crisi, manca fratello e famiglia/ Il maschio alpha ha un cuore tenero ma il web lo critica

Anche Matteo Diamante, che si sta rivelando uno dei maschi alpha dell’Isola dei famosi 2021, ha vissuto un momento di crisi sulle spiagge dell’Honduras. L’ex protagonista de “La Pupa e il Secchione e viceversa” ha confessato all’amica Miryea Stabile di sentire molto la mancanza della sua famiglia e in particolare del fratello. In diverse occasioni il ragazzo genovese ha parlato della sua famiglia, a cui è molto legato. “Io vedo i miei genitori due persone irraggiungibili, due persone che hanno creato una bellissima famiglia. Spero che mia mamma sia orgogliosa di me. Loro magari speravano in un figlio che facesse l’ingegnere, io faccio il cretino sui social, ho partecipato ad alcuni programmi televisivi, mi sono creato una mia identità ma…”, ha confessato nelle scorse settimane il naufrago.

Matteo Diamante: parla del fratello con Miryea Stabile

Matteo Diamante avevo poi ricevuto una sorpresa dalla mamma Franca, che dallo studio gli aveva rinnovato il suo affetto: “Sono super orgogliosa di te, e non solo io. Siamo tutti orgogliosi di te e non ci sono parole per dire come sei“. Il ragazzo genovese, però, non convince del tutto il popolo del web, che critica il suo atteggiamento all’Isola dei famosi 2021: “Si sente “Perfetman ” Quello che fa lui e tutto giusto e fatto bene.. e rinfaccia!“, “La PESANTEZZA di questo Matteo, che si crede Dio sceso in terra e invece…” e “Ma Matteo con sti discorsi pro-telecamera chi vuole abbindolare?“, sono solo alcuni dei commenti dedicati all’ex Pupo. Questa sera, venerdì 15 maggio, in occasione della nuova diretta del reality show condotto da Ilary Blasi, Matteo Diamante riceverà una nuova sorpresa dalla sua famiglia o dal fratello?

