Matteo Diamante ritorno di fiamma con Nikita?/ “Come se ci stessimo riconoscendo”

Matteo Diamante: difende Attilio Romita

Matteo Diamante è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 7 una settimana fa. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi dentro la casa ha subito dimostrato il suo supporto per l’ex fidanzata Nikita Pelizon. A poche ora dalla diretta di questa sera, lunedì 13 febbraio, Matteo ha fatto un bilancio di questi primi sette giorni, analizzando alcune cose successe dopo le nomination di giovedì: “Per quanto Attilio possa avere avuto le sue cose, le sue colpe, il suo modo brusco di reagire alla nomination perché è un po’ il suo carattere…

Nikita Pelizon soffre di una grave malattia?/ "Potrebbe perdere la memoria"

Possibile che nessuno si renda conto che è un uomo di 70 anni che ha fatto TG per una vita, che non ha mai fatto questo mondo qua…”, ha detto Diamante prendendo le difese di Attilio Romita, mentre parlava con Nikita. Ricordiamo che al televoto, questa sera eliminatorio, ci sono: Nikita Pelizon, Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, Davide Donadei, Nicole Murgia, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli.

GF Vip, Matteo Diamante in lacrime con Nikita/ "Ci sono stato male per te e..."

Matteo Diamante dalla parte di Nikita Pelizon

Matteo Diamante ha anche parlato della situazione dell’ex fidanzata Nikita Pelizon, a cui ha ribadito il suo affetto e sostegno incondizionato: “A me basta che ti vedo felice, che stai bene. Io sono felice e sto bene anche io. A prescindere da quello che ci sarà, che rimarrà che sarà… non me ne frega niente. Non voglio pressare te e io avere pressing. È come se ci stessimo riconoscendo, è un anno che non ti vedo”. I due si riavvicineranno una volta terminata l’esperienza della modella dentro la casa del Grande Fratello Vip? “Io nella vita paletti non me ne metto, io a lei voglio bene”, ha detto nei giorni scorsi Matteo Diamante parlando con Antonella Fiordelisi, escludendo però la possibilità che tra lui e Nikita possa tornare quell’amore che li ha legati in passato.

