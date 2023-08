Matteo Diamante stronca i Donnalisi: “Nessun ritorno”/ “Tra Edoardo e Antonella non ci sarà mai più niente”

Matteo Diamante spegne le speranze dei fan di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è ormai conclusa da settimane, eppure i Donnalisi, i fan della coppia, continuano a sperare in un ritorno di fiamma. Un desiderio che nelle ultime ore è stato stroncato dalle parole dure e decise di Matteo Diamante, amico sia di Antonella che di Edoardo.

Ricordiamo che i tre si sono conosciuti durante l’esperienza al Grande Fratello Vip 7, proprio mentre Antonella e Edoardo iniziavano a vivere la loro tormentata storia d’amore. Ad oggi Matteo è convinto che non ci sia più alcuna possibilità per la coppia, e ha deciso di sottolinearlo con un lungo messaggio pubblicato su Twitter che ha scatenato le ire dei Donnalisi.

“Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria non torneranno mai insieme”: lo sfogo di Matteo Diamante

“Quando è troppo è troppo, perciò mi libero: – ha esordito Matteo Diamante nel suo post – ho sempre cercato di far ragionare i miei amici. Ho remato fino a Filicudi, ma direi che non ci sarà mai più niente.” L’ex gieffino ha dunque proseguito avvertendo i Donnalisi: “Un domani loro vi confermeranno anche ciò che sto dicendo, perché io caz*ate non ne dico. Non si tratta di riservatezza se insultate a raffica e insinuate teorie inesistenti. Non c’è margine di ritorno (non vogliono nemmeno essere accostati uno all’altro, come vi ha detto, più di così come fate a non accettarlo?).” Così ha concluso: “Ho sperato almeno in una loro amicizia, ma da amico di entrambi spero che vadano per la loro strada da soli, per la loro salute e il loro bene. Se li vedo felici così, sono felice anche io. Con i vostri insulti inutili e con i miei perc*li, come del vostro parere o le mie battute non si arriva a niente.”

