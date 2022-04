Matteo e Valeria brindisi dopo la scelta Uomini e donne/ Federica: “Gli ho creduto…”

Uomini e donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone si danno ai festeggiamenti post scelta a Uomini e donne

Valeria Cardone e Matteo Ranieri brindano alla loro unione, in un video diventato virale, in seguito all’ultima scelta di Uomini e donne. Il 31 marzo 2022 sarà ricordato come la data in cui si è trasmessa su Canale 5 la tanto attesa scelta di Uomini e donne, che ha visto Matteo Ranieri decidere di abbandonare il dating-show in coppia con la pretendente che lo ha fatto capitolare tra Valeria Cardone e Federica Aversano. La scelta, Valeria Cardone, ha replicato con un sì al tronista uscente e per i due sono piovuti petali nello studio tv del format. E i festeggiamenti proseguono per loro non appena rincasati, come emerge nel video virale del momento, dove Matteo Ranieri e Valeria Cardone si danno ai brindisi.

Ai microfoni di una prima intervista di coppia concessa a Witty tv, lei dichiara: “Brindiamo a noi, alla fine di questo percorso. Prima di entrare in studio ho preso una bustina di zucchero perché mi girava la testa. Il nostro percorso è stato inaspettato, quando l’ho guardato ho capito che ne valeva la pena”. E lui le fa eco: “Mi sono emozionato, ero in ansia, ma ero anche felice. Lei è arrivata in un momento in cui pensavo di andarmene. Voglio vivere nuove emozioni e condividerle con lei”. Inoltre, sul profilo Instagram di Uomini e donne, i due piccioncini di Uomini e donne si lasciano immortalare mentre si concedono il primo bacio social post-scelta.

Alla puntata della scelta di Uomini e donne, la non scelta, Federica Aversano, accusa il tronista uscente di averla usata per fare numero al suo trono, e di averla illusa nei sentimenti. Una delusione, che poi la casertana rimarca in una serie di primi sfoghi post- Uomini e donne. In un’intervista concessa a Witty.tv, fa sapere: “Io gli ho creduto, quando mi diceva che era confuso, era in difficoltà, è stata un’illusione mia. Non lo vedo sporco in quello che fa, lo vedo immaturo”. Tra le Instagram stories, poi riferisce ai fedeli sostenitori, lanciando una frecciatina a Matteo Ranieri sulla famiglia:

Mi state inondando di messaggi, like, preferenze che la famiglia di questo ragazzo ha sempre espresso. Io penso sia umano avere preferenze ma è di cattivo gusto esporle durante il percorso. Un po’ come quando uno si veste male ma alla fine resta a te il vestito brutto. Pace e amore, io sono sempre più fiera di me”.

