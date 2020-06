Matteo Giunta, fidanzato Federica Pellegrini/ “E’ sempre motivata al massimo”

Pubblicità

Matteo Giunta è il fidanzato di Federica Pellegrini, la campionessa di nuoto tra i protagonisti del charity show “Non mollare mai – Storie tricolori” in onda martedì 2 giugno 2020 su Rai1. L’ex nuotatore è legato sentimentalmente alla atleta dallo scorso settembre 2019 quando, su tutti i settimanali di gossip, è stata confermato il loro amore. Classe 1982, Matteo è nato il 7 maggio a Pesaro e ha dedicato la sua vita allo sport e agli allenamenti. Una passione quella per lo sport che l’ha portato lontano vivendo tantissimi riconoscimenti e medaglie al punto da vincere il titolo di atleta con il maggior numero di medaglie ricevute. Dopo la carriera da nuotatore, Matteo si è dedicato a quella di allenatore: dapprima ha cominciato come preparatore atletico per Filippo Magnini, suo cugino. Poi nel 2014 diventa il preparatore di Federica Pellegrini con cui nasce da subito una fortissima intesa che li porta a vincere la medaglia d’oro ai Mondiali di nuoto di Budapest del 2017. Questo feeling alcuni anni dopo si è trasformato in amore, visto che la coppia oggi lo è anche nella vita.

Matteo Giunta non è solo il fidanzato di Federica Pellegrini. Ex nuotatore ed oggi tra gli allenatori di nuoto più richiesti al mondo, Matteo ha in comune con la campionessa di nuota la stessa identica passione: quella per l’acqua. Una passione che li ha portati ad incontrarsi prima per motivi di lavoro, lui è il suo preparatore atletico, e poco dopo è scattata la scintilla. Intervisto dal sito nuovounostiledivita, l’ex nuotatore ha raccontato: “ho nuotato per tanti anni a livello medio-basso. Il mio sogno era quello di partecipare a un olimpiade per sentire cosa si prova a salire sul gradino più alto del podio in avvenimenti così importanti. Questo non è successo. Però ho avuto la fortuna e anche un pochino di bravura di riuscire a vedere Federica sul gradino più alto del podio e sentirmi parte in piccola percentuale di questa vittoria”. Con la Pellegrini, infatti, ha trionfato alle Mondiali di nuoto di Budapest del 2017 e partecipato anche a Rio 2016 senza però vincere. Ricordando quel momento, Giunta ha detto: “abbiamo fatto un anno secondo me spettacolare, lei si è allenata come non mai. Le premesse erano tutte positive, poi in una finale olimpica può succedere di tutto, è successo che è arrivato questo quarto posto”. L’ex nuotare parlando poi della fidanzata ha precisato: “è una ragazza che è sempre motivata al massimo e che ogni giorno in allenamento dà il 100%, quindi sotto questo punto di vista no. E’ difficile perché si è creata intorno a lei questa aurea di aspettative di essere la numero uno, di dover essere sempre la più forte e questo è un macigno che a volte ha creato tanti problemi ad atleti e allenatori”.



