Matteo Giunta, chi è/ Fidanzato presunto di Federica Pellegrini e allenatore di nuoto

Matteo Giunta, presunto fidanzato di Federica Pellegrini

Matteo Giunta potrebbe essere il grande amore di Federica Pellegrini e anche se sappiamo che il cuore dell’a nuotatrice è impegnato, il condizionale è ancora un obbligo. Fra i due infatti sembra esserci una relazione da qualche tempo e non di un uomo a caso, ma del suo allenatore. Un batticuore nato quindi in acqua, durante gli allenamenti in piscina, e che potrebbe essersi trasformato in qualcosa di più. Si tratta per ora solo voci di corridoio, ma non può passare inosservata una recente dichiarazione che la Pellegrini ha fatto nel corso di un evento milanese: “Spero dopo Tokyo di avere una nuova avventura come donna, famiglia e magari i figli”. Il passato dell’atleta tra l’altro si intreccia con la famiglia di Matteo Giunta, visto che si tratta del cugino di Filippo Magnini, ex storico di Federica. I due hanno iniziato a collaborare solo cinque anni fa, ma l’intesa è stata immediata. Quando Magnini ha scelto di abbandonare il mondo dello sport, ricorda DiLei, l’allenatore ha avuto la possibilità di seguire solo la promessa del nuoto. Si parla di love story già da due anni, ma è stata la scelta di entrambi di presentarsi alla serata di gala Meravigliosi, a Roma, ad aver dato modo di pensare ad una relazione già ufficiale.

Matteo Giunta, sui social latitano foto romantiche con Federica Pellegrini…

Chi spera di vedere qualche scatto romantico di Matteo Giunta su Instagram rimarrà presto deluso. Soprattutto se sarà a caccia di qualche bacio fotografato con Federica Pellegrini, di cui è allenatore. I profili di entrambi parlano solo di sport e momenti quotidiani, anche se non è difficile trovarli insieme in qualche foto. Una delle ultime è stata pubblicata da Giunta la settimana scorsa, ma è uno scatto in bianco e nero realizzato durante l’allenamento. Nessuna smentita o conferma intanto da parte dei due sulla loro presunta storia d’amore. Federica Pellegrini potrebbe scegliere però di parlarne oggi, domenica 29 settembre 2019, a Che tempo che fa. Anche se in base alle anticipazioni il suo intervento riguarderà più che altro Tokyo 2020 e la volontà di lasciare dopo le Olimpiadi il mondo del nuoto. Forse dovremo attendere l’evento sportivo per riuscire a scoprire qualcosa di certo sul loro rapporto, di sicuro fortissimo a prescindere dalla sua natura. Nel frattempo, il pesarese Matteo Giunta ne approfitta per fare qualche bagno di fine estate nella sua città. Complice una giornata di sole, lo vediamo a petto nudo con l’acqua che gli arriva quasi fino alle ginocchia. Clicca qui per guardare la foto di Matteo Giunta.

