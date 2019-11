Federica Pellegrini e Matteo Giunta fidanzati/ Cena in famiglia, abbracci e…

Federica Pellegrini e Matteo Giunta escono allo scoperto e non si nascondono più. Dopo la prima uscita pubblica, risalente allo scorso settembre in occasione del gala a Roma dedicato ai medagliati sportivi, la regina del nuoto italiano e quello che è il suo allenatore da cinque anni, in attesa di nuove imprese sportive, si godono dei momenti di vita quotidiana insieme. A beccarli è stato il settimanale Chi che, nel numero in edicola, pubblica le foto in cui Federica e Matteo si concedono una tranquilla passeggiata con il cane di lei come una coppia qualsiasi. Tra i due, i gesti di tenerezza aumentano anche se, per il momento, il bacio non c’è ancora. Tuttavia, il feeling così come l’affetto che lega la Pellegrini e Giunta è evidente. I due, infatti, sorridono, si divertono e giocono con il bulldog della nuotatrice. Accanto a Giunta, dunque, la Pellegrini ha trovato la serenità sentimentale che cercava?

FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA: CENA CON I GENITORI DELLA CAMPIONESSA

Tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta è nato l’amore? La campionessa non commenta e non smentisce preferendo, tuttavia, vivere con riservatezza il rapporto con il suo allenatore che sta tenendo lontano dal gossip e dai vari pettegolezzi. Ad approvare, tuttavia, la nuova e presunta relazione di Federica sono i genitori con cui Matteo Giunta sembra avere un ottimo rapporto. Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, infatti, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono anche a cena con i genitori di lei e il clima è sereno e rilassato. Le premesse, dunque, per una bellissima storia d’amore ci sono tutte. Oltre al nuovo, la campionessa e il suo allenatore sono anche uniti dall’amore? Una domanda a cui, probabilmente, per il momento, non ci sarà una risposta. La presunta nuova coppia dello sport italiano, dunque, ufficializzerà tutto dopo il ritiro ufficiale della Pellegrini?

