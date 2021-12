Matteo Giunta: “Prima volta con Federica Pellegrini molto romantica”/ “Magnini…”

Matteo Giunta, il fidanzato di Federica Pellegrini, racconta i dettagli e i segreti della sua storia d’amore in una lunga intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni de Le Iene. La coppia ha sempre vissuto la propria storia con discrezione uscendo allo scoperto ufficialmente solo di recente. Ma com è nata la storia tra la regina del nuoto italiano e il suo futuro marito?

“Lei è stata la prima a farsi avanti, inizialmente me la sono un po’ tirata. Poi mi sono lasciato andare e non ho più resistito. La prima volta è stata molto romantica, molto bella. Se abbiamo mai avuto momenti di crisi? Qualche litigio brutto c’è stato, perché lei ha avuto esperienze non proprio positive e ha avuto difficoltà a fidarsi di me”, ha raccontato Giunta svelando che la storia è nata tre anni fa, ma che per evitare pettegolezzi anche da parte degli altri atleti, hanno preferito mantenere il più stretto riserbo.

Fidanzati da tre anni, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono pronti a convolare a nozze. Il matrimonio sarà celebrato in chiesa come ha svelato Giunta alle Iene. “Le ho chiesto di sposarla e lei mi ha detto sì. Mi auguro che staremo insieme tutta la vita. Prima pensavo fosse davvero difficile, ma Fede mi ha fatto cambiare idea. Lei scherzosamente mi ha sempre detto: ‘Finché non ho il brilloccone al dito, non se ne parla’. La scelta dell’anello? Ho fatto tutto da solo. La cerimonia sarà in chiesa”.

Infine, una dichiarazione su Filippo Magnini, ex fidanzato di Federica Pellegrini nonchè cugino di Giunta. “Ci sono state delle incomprensioni che non sono state risolte. Qualche litigio c’è stato. Lui è sposato (con Giorgia Palmas, ndr). Mi piace pensare che queste nostre incomprensioni l’abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita. Se lo inviterò al matrimonio? La vedo molto difficile che venga”. Magnini, dunque, sarà il grande assente del matrimonio tra la Pellegrini e Giunta? Cliccate qui per vedere il video.





