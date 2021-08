Matteo, malattia del figlio di Leonardo Bonucci/ “Ci ha aperto gli occhi”

Malattia di Matteo Bonucci, il racconto di Leonardo: “Mai pensavamo di dover affrontare una cosa simile, che nostro figlio fosse in pericolo di vita”

Matteo Bonucci è il figlio di Leonardo Bonucci, il difensore della Juventus e della Nazionale Italiana di Calcio che si è raccontato a cuore aperto nel programma “A raccontare comincia tu” di Raffaella Carrà trasmesso in replica su Rai3. Il campione, che recentemente ha vinto gli Europei 2020, ha parlato della sua carriera, ma anche della sua vita privata soffermandosi sulla terribile malattia che qualche anno fa ha colpito il secondogenito Matteo. “Mai pensavamo di dover affrontare una cosa simile, che nostro figlio fosse in pericolo di vita. All’improvviso crolla tutto. Abbiamo saputo della malattia quando siamo tornati a Torino” ha detto il calciatore che ha scoperto della malattia del figlio mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia.

THE AVIATOR, LA7/ Film da Oscar con Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese

Dopo la scoperta, Bonucci e la moglie sono immediatamente rientrati a Torino per degli accertamenti. “Eravamo in vacanza a Formentera, Matteo aveva due anni. Non si sentiva bene e tornati a casa, abbiamo fatto dei controlli e ci hanno detto che non avevamo tempo e che doveva essere operato subito. Ci siamo imbarcati in questa avventura. Prima di entrare in sala operatoria ha fatto il verso del leone” – ha detto il calciatore.

BAGNOMARIA, RETE 4/ Giorgio Panariello e i suoi personaggi comici

Matteo Bonucci e la malattia: la moglie di Leonardo “non abbiamo problemi a raccontarlo”

Il piccolo Matteo Bonucci è stato sottoposto ad un’intervento chirurgico e conseguente percorso riabilitativo. Oggi il figlio di Bonucci ha sconfitto la malattia e sta benissimo, ma restano i ricordi di un momento davvero terribile. “Ora è finito tutto, non abbiamo problemi a raccontarlo. Quando ne parlo, dico sempre che per noi è stato un dono. Lo so, è una cosa strana da dire e capire ma ci ha aperto gli occhi” – ha detto Martina, la moglie di Leonardo Bonucci che ha aggiunto – “mai avremmo pensato di dover affrontare una situazione del genere, un bambino di due anni in pericolo di vita. All’improvviso crolla tutto”.

Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu/ Leonardo Bonucci: "L'amore con Martina..."

Leonardo Bonucci ha poi ricordato i momenti prima dell’operazione del figlio: “tra me e me ho detto: ‘Fai quello che devi fare, ma fa’ che sia meno doloroso possibile‘”. Per fortuna tutto è andato per il verso giusto ed oggi Bonucci parlando del figlio ha detto: “Matteo è forte come il suo leone di peluche”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA