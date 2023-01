Matteo Messina Denaro arrestato a Palermo/ Ultime notizie, blitz carabinieri del Ros

Arrestato dai carabinieri del Ros Matteo Messina Denaro. Noto anche con i soprannomi “U siccu” e “Diabolik”, il mafioso italiano, legato a Cosa Nostra, era considerato tra i latitanti più pericolosi e ricercati al mondo. Da trent’anni gli inquirenti erano sulle sue tracce. Matteo Messina Denaro è finito in manette all’interno di una clinica privata di Palermo in cui era ricoverato per accertamenti clinici, nonostante circolassero numerose ipotesi attorno al fatto che si trovasse in giro per il mondo (ma c’erano anche teorie secondo cui si nascondesse proprio fra le sue terre, che ben conosce e che gli avrebbero offerto un porto sicuro dallo Stato).

Matteo Messina Denaro in un video/ Ad Agrigento nel 2009: volto del latitante al TG2

Ricercato per tre decenni, del volto attuale di Matteo Messina Denaro circolavano solo ricostruzioni fatte al pc, visto che non si sapeva più che faccia avesse; infatti, le ultime segnalazioni di avvistamento risalivano addirittura a 20 anni fa. Francesco Vecchi, a “Mattino Cinque News”, ha commentato: “Matteo Messina Denaro è stato ed è il capo della mafia attuale che si è inserita nel tessuto economico del Paese forse in maniera ancora più simbolica delle mafie di Totò Riina e dei corleonesi, tanto che sui temi di attualità di oggi della transizione energetica e degli impianti eolici molto spesso sono state fatte associazioni alla nuova mafia”.

MESSINA DENARO, VOCE PRIMA VOLTA IN TV/ De Raho: "Speravo di arrestarlo 2 anni fa"

MATTEO MESSINA DENARO ARRESTATO: INCHIESTA COORDINATA DAL PROCURATORE DI PALERMO MAURIZIO DE LUCIA E DAL PROCURATORE AGGIUNTO PAOLO GUIDO

L’inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano (Trapani) è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Soltanto a ottobre il generale Teo Luzi, Comandante generale dei carabinieri, ai microfoni dell’Adnkronos e a margine della sua visita a Palazzo Steri di Palermo, disse: “Certo che Matteo Messina Denaro verrà arrestato, prima o poi. Non si sa quando. È considerato l’ultimo, grande, boss, irriducibile della mafia siciliana. Se venisse arrestato sarebbe un colpo importante anche dal punto di vista morale, della fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato”.

Matteo Messina Denaro è nonno/ Ma la figlia Lorenza non chiama il bimbo come lui

Sui social, immediata la reazione di Guido Crosetto, ministro della Difesa della Repubblica italiana, che ha scritto: “Arrestato Matteo Messina Denaro! Complimenti alle forze dell’ordine, alla magistratura, alle migliaia di persone che ogni giorno, in silenzio, lavorano per difendere la giustizia. Grazie ai ROS e ai magistrati per il loro lavoro!”. La latitanza di Matteo Messina Denaro iniziò sostanzialmente subito dopo l’arresto di Toto Riina, di cui soltanto ieri ricorreva il trentesimo anniversario.











© RIPRODUZIONE RISERVATA