Matteo Messina Denaro in un video/ Ad Agrigento nel 2009: volto del latitante al TG2

Matteo Messina Denaro è apparso in un video registrato ad Agrigento nel 2009. A mostrare le immagini è stato in esclusiva il TG2 nel corso dell’edizione odierna della sera. Il latitante, che appare stempiato e con gli occhiali, è nel sedile passeggero di un suv blu che percorre una strada sterrata. Insieme a lui c’è un autista. Gli inquirenti non hanno dubbi in merito al fatto che quell’uomo immortalato dalle telecamere sia proprio il boss di Castelvetrano. Il ritratto sfocato sarebbero l’unico ad immortalare l’esponente di Cosa Nostra dal 1993 a oggi.

Il video mostrato all’Italia intera dal TG2 dura pochi secondi ed è stato registrato da una telecamera di sorveglianza che si trova in una strada a poche centinaia di metri dalla casa di Pietro Campo, boss della Valle dei Templi nonché fedelissimo di Matteo Messina Denaro. Il sentore è che il latitante si stesse recando proprio ad un incontro tra i capi mafia di quella zona. Le immagini, ad ogni modo, sono state realizzate ben dodici anni fa, per cui la fisionomia del noto esponente di Cosa Nostra potrebbe essere ulteriormente cambiata in questo arco di tempo. Egli, inoltre, potrebbe trovarsi adesso lontano da Agrigento.

Matteo Messina Denaro in un video: la latitanza del boss di Cosa Nostra

La latitanza di Matteo Messina Denaro, che è stato immortalato in un video ad Agrigento nel 2009, è iniziata nel lontano 1993. La Dia, a distanza di trent’anni, ritiene che il boss di Castelvetrano sia ancora «la figura criminale più carismatica della mafia trapanese» e, nonostante l’impossibilità di muoversi in libertà sul territorio, «rimane il principale punto di riferimento per decidere le questioni di maggiore interesse dell’organizzazione, per dirimere le controversie e per nominare i vertici delle articolazioni mafiose». È proprio a Trapani, d’altronde, che in base alle indagini, ha trascorso una considerevole parte della sua vita da ricercato.

In questi anni sono stati arrestati molti dei suoi fedelissimi, anche familiari, i quali non hanno tuttavia mai fornito agli inquirenti informazioni in merito al luogo in cui si nasconde Matteo Messina Denaro. Di lui non c’è ancora alcuna traccia, al di là della nuova immagine contenuta nel video diffuso dal TG2.



