Matteo Messina Denaro/ Ex compagna Andrea Bonafede: “Non sapevo nulla, l’ho lasciato”

Rosa Leone, ex compagna di Andrea Bonafede, l’uomo che ha “prestato” la propria identità al boss Matteo Messina Denaro, è moralmente a pezzi. Stava con lui dai undici anni, credeva di avere trovato l’uomo della sua vita. Poi, l’amara scoperta e la fine della relazione: “Ho lasciato Andrea, ho chiuso con lui, non voglio saperne più niente”, ha detto la donna al “Corriere della Sera”. Aggiungendo: “Non mi ero accorta di nulla, Andrea mi ha nascosto tutto. La nostra vita è distrutta, ci è esplosa una bomba in casa, è tutto finito. Anche se io l’amo ancora tantissimo”.

L’ex fidanzata di Andrea Bonafede ha anche rivelato di avere affrontato con il diretto interessato la questione legata alla conoscenza tra lui e Messina Denaro: “Dopo essere stato interrogato per ore è venuto a casa, abbiamo parlato. E Lui mi ha scongiurato, mi ha detto: ‘Scusa Rosa, ma che dovevo fare? Iddu si è presentato da me e mi ha chiesto i documenti…’. È stato minacciato? Non lo so questo, Andrea mi ha detto che loro due si conoscono da quando erano ragazzi. In fondo lo capisco, mi metto nei suoi panni: come faceva a dire di no a Matteo Messina Denaro? Credo che anch’io avrei fatto così se mi fosse capitato, anch’io per paura avrei ceduto a un boss di quel calibro la mia carta d’identità. Tutti secondo me al suo posto l’avremmo fatto”.

ANDREA BONAFEDE, L’EX COMPAGNA: “MI HA NASCOSTO OGNI COSA SU MATTEO MESSINA DENARO, NON VOGLIO PIÙ VEDERLO!”

Nel prosieguo dell’intervista, Rosa Leone ha riferito di avere deciso di non voler più vedere Andrea Bonafede, in quanto è delusa e arrabbiata per il fatto che l’uomo le abbia nascosto ogni cosa, anche di aver comprato una casa a nome suo, ma con i soldi di Messina Denaro: “Non mi ha mai detto niente di niente. Così, adesso, sono pure molto preoccupata. Gli inquirenti hanno sequestrato il telefonino anche a me! Ora mi aspetto interrogatori, l’assedio dei giornalisti, una vita d’inferno. Non ce la faccio proprio. La notte non dormo più, mi aiuto con i farmaci ma è durissima”.

Andrea Bonafede, ha proseguito la donna “è buono, gentile con tutti, un gran lavoratore. Piace molto anche ai miei due figli, che ormai sono grandi, ma lo considerano il loro papà. Undici anni fa ci siamo messi insieme, tra noi ci sono 15 anni di differenza. Era una storia bellissima. Avremmo vissuto la nostra vecchiaia insieme…”.











