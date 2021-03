Matteo Milleri, marito Vittoria Ceretti/ Matrimonio segreto a Ibiza: “Da oggi in poi”

Matteo Milleri, 32 anni, è il marito della top model italiani Vittoria Ceretti. I due stanno insieme dai primi mesi del 2020, dopo la fine della relazione tra la modella e Tony Effe della Dark Polo Gang. Nato a New York, Milleri è cresciuto in Italia e oggi vive tra Milano, Berlino e i dj set in giro per il mondo. Milleri, infatti, è co-fondatore nel 2009 del duo di deejay Tale of Us, con l’amico Carmine Conte. Vittoria Ceretti e Matteo Milleri hanno trascorso insieme il lockdown a Ibiza e il 1° giugno 2020 si sono sposati. La cerimonia molto riservata è stata celebrata in una chiesetta di Es Cubelles, nel sud dell’isola spagnola. “Da oggi in poi”, ha scritto la modella come didascalia di alcuni scatti del matrimonio pubblicati su Instagram. Lui sotto lui le foto da sposi ha scritto: “Per sempre”.

Matteo Milleri: marito della top model Vittoria Ceretti

Qualche giorno fa la modella Vittoria Ceretti, 22 anni, ha condiviso alcuni scatti sui social insieme al marito Matteo Milleri, a cui ha dedicato intense parole d’amore. “Amore della mia vita… fai diventare estremamente divertente tutto ciò che facciamo insieme. Mi spingi a migliorare ogni giorno, partendo dalle piccole cose… mi fai ridere quando ho voglia di piangere e mi dai l’energia per andare avanti quando ho voglia di arrendermi”, ha scritto su Instagram. E ancora: “Sei onesto, sei l’essere umano più puro che abbia mai incontrato, sei intelligente, sei così stimolante… sono così fortunata a stare con te.. odio che mi svegli ogni mattina facendomi il solletico ovunque, ma non lo cambierei per niente al mondo. Ti amo, ti ho sempre amato, per sempre e oltre”. In occasione di San Valentino Matteo Milleri ha pubblicato su Instagram alcune foto con la moglie Vittoria: “Nella tua vita vivono i miei sogni infiniti”, ha scritto.



